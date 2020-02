Warren Buffetts Berkshire Hathaway verkauft 3,7 Millionen Aktien von Apple

Nachdem Warren Buffetts Berkshire Hathaway im dritten Quartal einen Teil seiner Position bei Apple abgebaut hatte, wurden im vierten Quartal erneut fast 3,7 Mio. Apple-Aktien abgegeben. Dieser scheinbar beträchtliche Anteil war laut den jüngsten behördlichen Einreichungen zwischen etwa 800 Mio. und 1,1 Mrd. US-Dollar wert, je nachdem, wann die Aktien verkauft wurden.

Das mag sich für Normalsterbliche wie eine Menge anhören, aber die Verkäufe machten nur 1,5 % der Gesamtposition von Berkshire Hathaway aus.

Bargeld freisetzen

Nach den Verkäufen hält Berkshire Hathaway noch 245,2 Mio. Apple-Aktien, was einem Anteil von etwa 5,6 % an dem 1,4 Billionen US-Dollar schweren Unternehmen entspricht. Abgesehen von geringfügigen Schwankungen hat die Investment-Holdinggesellschaft des Orakels von Omaha ihre Position seit Anfang 2018 nicht wesentlich verändert.

Buffett hat zuvor einen Teil der Aktivitäten einem seiner Top-Lieutenants, Todd Combs oder Ted Weschler, zugeschrieben, wobei er bemerkte, dass Verkäufe manchmal einfach durchgeführt werden, um Geld für andere Investitionen freizusetzen, und nicht, um einer Verschlechterung der Fundamentaldaten von Apple aus dem Weg zu gehen. So hatte Berkshire Hathaway beispielsweise im dritten Quartal neue Positionen in RH und Occidental Petroleum eröffnet.

Dieses Mal kaufte Berkshire Hathaway eine neue 2,4-%-Beteiligung am Lebensmitteleinzelhändler Kroger für rund 550 Mio. US-Dollar und startete gleichzeitig eine Position beim Biotech-Riesen Biogen für fast 200 Mio. US-Dollar. Die Erlöse aus dem Verkauf der Apple-Aktien decken die Kosten hierfür ab.

Apple kaufte, während Buffett verkaufte

Vor etwa einem Jahr äußerte Buffett die Befürchtung, dass der Kauf von Apple-Aktien etwas teuer sein könnte, und sagte, dass Berkshire Hathaway aktuell nicht kaufen würde. Die Aktien haben im vergangenen Jahr rund 85 % gewonnen, da Apples Fortschritte beim Ausbau des Dienstleistungssegments bei den Investoren auf positive Resonanz gestoßen sind.

APPLE-DATEN VON YCHARTS.

Tatsächlich hat Apple so gute Arbeit geleistet, dass die Aktie laut Wedbush-Analyst Daniel Ives eine „Bewertungsrallye an der Wall Street“ durchmacht, und so sieht Ives die Marktkapitalisierung von Apple in naher Zukunft möglicherweise 2 Billionen US-Dollar erreichen.

Nachdem die Apple-Aktien jahrelang mit einem Abschlag zum S&P 500 gehandelt wurden, wurden sie in den letzten Wochen mit einem Aufschlag gegenüber dem breiteren Markt gehandelt. Apple und der S&P 500 werden derzeit zu vergleichbaren Kennzahlen von 25,1 bis 25,3 gehandelt. Die Apple-Aktien kosteten das 14-Fache des Gewinns, als Buffett sagte, die Aktie sei zu teuer.

Es gibt jedoch einen prominenten Apple-Investor, der von der steigenden Bewertung nicht beunruhigt zu sein scheint: Apple selbst. Der Mac-Hersteller hat seine Aktienrückkäufe im vierten Quartal aggressiv auf 20 Mrd. US-Dollar erhöht, wozu auch ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 10 Mrd. US-Dollar gehörte, obwohl die Aktie weiterhin neue Allzeithochs erreichte.

Dieser Artikel wurde von Evan Niu auf Englisch verfasst und am 19.02.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können., CFA besitzt Aktien von Apple.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple, Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Biogen und empfiehlt folgende Optionen: Long Januar 2021 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2021 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short März 2020 $225 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

