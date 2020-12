Warten auf die Notenbank - und neuer Cannabis-Riese entsteht!

Replaced by the video

Die Wall Street wartet auf das heutige Ergebnis der Notenbank-Tagung um 20 Uhr deutscher Zeit. Was die kurzfristigen Aussichten betrifft, dürfte Fed-Chef Jerome Powell defensiv äußern, vermutet Goldman Sachs. Außerdem sollten wir noch vor dem Wochenende ein rund 750 Milliarden Dollar starkes Stimuluspaket in den USA bekommen. Besonders fest starten die Aktien von Tilray. In einem “reverse Merger” schließt sich das Unternehmen mit Aphria zusammen und kreiert den größten nordamerikanischen Cannabis-Anbieter.