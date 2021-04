Warum die Beyond-Meat-Aktie zuletzt um 12 % korrigierte

Die Aktie von Beyond Meat korrigierte innerhalb des letzten Monats in der Spitze um bis zu 12 %. Im Monatschart der Aktie stellen wir fest, dass die Anteilsscheine von ca. 123,95 US-Dollar auf das derzeitige Niveau von 109,22 US-Dollar (09.04.2021, maßgeblich für alle Kurse und Kennzahlen) gefallen ist. In der Spitze, wohlgemerkt. Trotzdem ist das für einen Monat eine eher durchwachsene Performance.

Gibt es dafür Gründe? Ja, die Beyond-Meat-Aktie hat operativ zumindest keine einfache Zeit hinter sich. Allerdings existiert durchaus eine Perspektive, die Besserung vorsieht. Hier ist, was Foolishe Investoren zur aktuellen Ausgangslage wissen sollten.

Beyond-Meat-Aktie: 12 % Minus in einem Monat

Wie wir jedenfalls mit Blick auf die aktuelle Ausgangslage feststellen können, ist der vergangene Monat alles andere als einfach gewesen. Insbesondere die durchwachsenen Quartalszahlen dürften ein Nachspiel für die Aktie gehabt haben. Das Wachstum hat dabei nicht den hohen Erwartungen, geschweige denn der fundamentalen Bewertung Rechnung getragen.

Beyond Meat konnte im letzten, vierten Quartal seinen Umsatz um gerade einmal 3,5 % im Jahresvergleich auf 101,9 Mio. US-Dollar steigern. Positiv ist zwar, dass die Umsätze im Gesamtjahr 2020 immerhin um 36,6 % im Jahresvergleich gestiegen sind. Trotzdem hinterlässt COVID-19 einen durchwachsenen Beigeschmack. Mit Blick auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis, das zwischenzeitlich über 20 gelegen hat, ist das natürlich absolut nicht genug.

Eine zweite Belastung ist womöglich weiterhin die Konkurrenz. Impossible Foods hat zuletzt angekündigt, ebenfalls den Schritt an die Börse zu wagen. Mithilfe der eingenommenen Mittel könnte natürlich das Wachstum angekurbelt werden. Das könnte für Beyond Meat ein Belastungsfaktor sein.

Es gibt eine Perspektive der Besserung

Trotz alledem sollten Foolishe Investoren nicht verdrängen, dass der Beyond-Meat-Aktie eine bessere Zukunft bevorstehen könnte. Ja, mit einem deutlich stärkeren Wachstum. Das hängt nicht bloß mit einem allgemeinen Post-COVID-19-Turnaround zusammen. Nicht einmal mit einem deutlich größeren Flexitarier-Markt, der letztlich die prägende Investitionsthese bildete.

Nein, sondern auch mit der allgemeinen operativen Ausrichtung. Beyond Meat konnte zuletzt einige, wesentliche und vor allem exklusive Partnerschaften mit McDonald’s, Yum! Brands und PepsiCo einfädeln. Das könnte unternehmensorientiert für eine starke Wettbewerbsposition und einen führenden, nachhaltigen Ansatz sorgen.

Das Management setzt außerdem ganz klar auf Expansion. Mit einem Werk und einer Abteilung für Forschung und Entwicklung in Shanghai könnte der asiatische Markt mehr in den Fokus rücken. Zudem geht es um Kosteneffizienz, was die Produktion angeht. Dadurch könnte der bisherige Preisvorteil aufrechterhalten werden.

Beyond Meat besitzt daher weiterhin eine Menge Potenzial, einen attraktiven Gesamtmarkt und unternehmensorientiert einen starken Newsflow. Wenn das Thema COVID-19 abgeschüttelt werden kann, könnte sich das Wachstum beschleunigen. Und die Aktie möglicherweise einen Turnaround hinlegen.

