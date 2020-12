WASHTEC - Das ging richtig in die Hose!

WashTec AG - WKN: 750750 - ISIN: DE0007507501 - Kurs: 42,700 € (XETRA)

Bei der Aktie von Washtec wählte ich im Oktober die forsche Headline "Ab geht es in Richtung Jahrestiefs!" und griff damit klassisch ins Klo. Nur zwei Tage später notierte der Wert wieder über der Marke von 36,00 EUR, vollzog eine V-Umkehr und sendete mit Kursen übr 39,40 EUR prozyklische Kaufsignale aus. Erst am Widerstand bei 46,16 EUR stoppte die Aufwärtsbewegung. Dass diese Marke im Chart gekennzeichnet war, ist nur ein schwacher Trost.

Die Konsolidierung der vergangenen Wochen bietet nun wieder neue Chancen. Inzwischen sind EMA50 und EMA200 bullisch eingedreht und haben sich auch schon leicht geschnitten. Die beiden gleitenden Durchschnitte bieten um 40,80 EUR Halt und dienten zuletzt wiederholt als Sprungbrett zur Oberseite. Solange die Tiefs um 40,50 EUR nun nicht mehr unterschritten werden, wäre eine Aufwärtswelle in Richtung 46,16 EUR denkbar, ein Zwischenstopp könnte bei 44,35 EUR eingelegt werden.

Unter 40,50 EUR wäre für die Bullen zwar noch nicht alles verloren. Anleger müssten in diesem Fall aber einen tieferen Rücksetzer in Richtung 39,40 EUR einkalkulieren, wo sich ein Pullback-Trade anbieten könnte. Darunter wäre die alte Range wiederhergestellt und der Chart nur mehr als neutral zu bewerten.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 436,50 365,00 388,80 Ergebnis je Aktie in EUR 1,66 0,81 1,82 KGV 26 53 23 Dividende je Aktie in EUR 1,65 0,66 1,30 Dividendenrendite 3,86 % 1,55 % 3,04 % *e = erwartet

WashTec-Aktie

