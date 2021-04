Wasserstoff als Megatrend: Diese beiden Aktien gehören hier zu meinen Favoriten!

Gehörst du auch zu jenen Anlegern, die an der Börse bei jedem noch so heißen Trend dabei sein müssen? Dann wirst du unter Umständen bemerkt haben, dass dies nicht immer zielführend ist. Denn an den Märkten wird ja bekanntlich alle paar Monate eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Und egal ob eine Entwicklung nachhaltig ist oder nicht. Die Hauptsache ist, dass sich die Investoren wie wild auf die jeweiligen Aktien stürzen und so für hohe Umsätze sorgen.

Man sollte also in der Lage sein zu erkennen, ob es sich bei der jeweiligen Angelegenheit um eine kurzfristige Mode oder etwa einen langfristigen Megatrend handelt. Ich glaube, beim Thema Wasserstoff sind wir uns einig, dass wir es hier nicht nur mit einer vorübergehenden Erscheinung, sondern mit einer langfristigen Veränderung zu tun haben. Es könnte also nicht schaden, sich hier als Investor entsprechend zu positionieren. Schauen wir deshalb heute einmal kurz auf zwei meiner Favoriten aus diesem Bereich.

Seit sie im Jahr 2018 mit ihrem US-amerikanischen Konkurrenten fusioniert hat, gehört die Firma Linde PLC zu den absoluten Schwergewichten im DAX. Sie stellt mittlerweile ein weltweit tätiges Industriegase- und Engineeringunternehmen dar, das mit seinen ca. 80.000 Mitarbeitern Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde bedient.

Linde kommt als Weltmarktführer für Industriegase relativ robust durch die Coronapandemie. Allerdings sind die Wachstumsaussichten im Gasgeschäft eher als begrenzt zu bezeichnen. Doch im Megatrend Wasserstoff sieht Konzernchef Steve Angel enormes Potenzial. Bereits im letzten Frühjahr sagte Angel dem Handelsblatt: „Das spannendste Feld für mich ist der ganze Bereich rund um den grünen Wasserstoff.“

Das Interessante ist, dass, selbst wenn sich bei Autos diese Technologie nicht durchsetzen sollte, bei größeren Fahrzeugen und in der Industrie ein Milliardenmarkt entstehen könnte. Zum Beispiel soll grüner Wasserstoff bei der Stahlherstellung in Zukunft die Dekarbonisierung ermöglichen. In diesem Bereich ist Linde schon seit Jahren aktiv und dürfte sich hier also ein bedeutendes Stück vom großen Kuchen sichern.

Die Aktienkursentwicklung spiegelt die guten Aussichten des Konzerns durchaus wider. Aktuell notieren die Papiere von Linde bei 241,50 Euro (16.04.2021), und damit 46 % höher als noch vor einem Jahr. Die Bewertung mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 31 erscheint etwas hoch, doch es zeigt meiner Meinung nach, dass man dem Konzern noch einiges zutraut. Wer sich im Bereich Wasserstoff engagieren möchte, könnte also durchaus einmal einen näheren Blick auf die Linde-Aktie werfen.

Total

Auch der französische Energiekonzern Total mischt in Sachen Wasserstoff bereits ganz vorne mit. Man kann ihn sicherlich ruhigen Gewissens als Vorreiter auf diesem Gebiet bezeichnen. Schon recht früh hat das Unternehmen nämlich erkannt, dass sich der Energiemix im Mobilitätssektor verändern wird. Aber wenn wir von elektrischen Antrieben reden, muss es hier nicht etwa alleine um batteriebetriebene Fahrzeuge gehen.

Es könnten nämlich durchaus auch Wasserstoff-Fahrzeuge mit Brennstoffzelle sein, die in Zukunft dieses Segment dominieren werden. Diese können in weniger als fünf Minuten betankt werden, und auch ihre Reichweite kann sich mit 400 bis 600 Kilometern absolut sehen lassen. Somit stellen sie eine fortschrittliche Alternative zu reinen Elektrofahrzeugen dar, mit der man sogar annähernd den Komfort der klassischen Mobilität genießen kann.

Bereits im Jahr 2002 hat Total in Deutschland seine erste Wasserstoff-Tankstelle eröffnet. Und unter anderem sind die Franzosen auch Mitglied von H2 MOBILITY Deutschland. Dieses Joint Venture hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen flächendeckenden Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur voranzutreiben. Hauptsächlich in den Ballungsräumen sowie auch entlang der Autobahnen und Fernstraßen sollen die H2-Stationen die Versorgung sicherstellen. Der Konzern hat also erkannt, welch große Chancen die Wasserstofftechnologie in Zukunft bieten kann.

Doch obwohl sich Total hier offensichtlich in einem sehr zukunftsträchtigen Markt bewegt, kann man dies am Aktienkurs derzeit leider noch nicht ablesen. Aktuell notieren die Papiere auf einem Kursniveau von 38,23 Euro (16.04.2021) zwar rund 27 % höher als vor zwölf Monaten. Doch dies liegt natürlich noch immer weit unter den Kursen jenseits der 50-Euro-Marke, die noch im Jahr 2018 erreicht wurden.

Das KGV der Total-Aktie liegt derzeit bei einem Wert von 12 und sie liefert ihren Investoren mit 6,91 % eine recht hohe Dividendenrendite. Hinzu kommt meines Erachtens aber noch ein größeres Aufholpotenzial beim Aktienkurs. Nicht nur für Investoren, die auf Wasserstoff setzen wollen, könnten die Papiere also interessant daherkommen. Wer dies genauso sieht, könnte sich also durchaus einmal etwas näher mit dem Energiekonzern Total beschäftigen.

Der Artikel Wasserstoff als Megatrend: Diese beiden Aktien gehören hier zu meinen Favoriten! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Andre Kulpa besitzt Aktien von Linde und Total. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images