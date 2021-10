Weitere IT-Partnerschaften im Rahmen von Asana Partners

Unter anderem mit einem ständig wachsenden Netzwerk aus mehr als 20 Partnern, die zu mehr Sicherheit und Skalierbarkeit beitragen, einschließlich neuer Integrationen mit Splunk und Netskope

Heute hat Asana, Inc. (NYSE:ASAN)(LTSE:ASAN), eine führende Work-Management-Plattform für Teams, angekündigt, dass es seine IT-Partnerschaften im Rahmen von Asana Partners erweitert. Dies gibt komplexen Unternehmen die nötigen Mittel, um die Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit und Skalierbarkeit zu meistern, die im Zeitalter des ortsunabhängigen Arbeitens entstehen.

Anfang des Jahres wurde Asana Partners vorgestellt, ein Verbund aus mehr als 200 wichtigen Tools für die tägliche Arbeit mit strategischen Partnern in 75 Ländern. Heute wird Asana Partners erweitert, um IT-Leitern und Administratoren bessere Kontrollmechanismen zu bieten und ihnen bei der Vernetzung funktionsübergreifender Teams zu helfen. Die Datensicherheit hat hierbei Priorität, unter anderem dank neuer Integrationen mit Splunk und Netskope.

„Wir erweitern das Asana Partners-Netzwerk, um Unternehmen in diesem neuen hybriden Arbeitsmodell noch mehr Kontrolle und Flexibilität zu ermöglichen“, sagt Billy Blau, Head of Business and Corporate Development bei Asana. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Splunk und Netskope, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Daten besser zu verwalten und ihre Transparenz zu erhöhen. Hinzu kommen künftige Integrationen mit DLP-, CASB- und eDiscovery-Systemen, die Unternehmen in Bezug auf Sicherheit und Compliance unterstützen sollen. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, den weltweit führenden Unternehmen in unsicheren Zeiten zu mehr Klarheit zu verhelfen.“

Erweiterte IT-Kontrollmechanismen zur Absicherung hybrider Unternehmen

Ab heute kommt die Audit Log API von Asana in der Plug-and-Play-Integration für Security Information and Event Management (SIEM) mit Splunk zur Anwendung. Auf diese Weise kann die IT-Abteilung relevante Veränderungen in Bezug auf Sicherheit und Compliance in ihrem Unternehmen besser nachverfolgen. Wenn mehrere fehlgeschlagene Anmeldeversuche eines Mitarbeiters aus einer unbekannten Region registriert werden, können entsprechende Warnmeldungen versendet werden, und Admins können entsprechende Schritte einleiten.

Asana-Kunden erhalten bald Zugriff auf eine neue Integration mit Netskope, die CASB-Funktionen (Cloud Access Security Broker) nutzt, um Sicherheitsrichtlinien durchzusetzen, sensible Daten zu identifizieren, zu verwalten und zu verhindern, dass Daten außerhalb des Unternehmens freigegeben werden. Wenn ein Mitarbeiter mit einem Firmengerät oder in einem Firmennetzwerk angemeldet ist, kann sich dieser nur in die Asana-Instanz seines jeweiligen Unternehmens einloggen. So wird vermieden, dass sensible, interne Daten in Instanzen geteilt werden, die nicht Teil des entsprechenden Unternehmens sind.

„Eine flexible und skalierbare IT-Architektur ist für moderne Unternehmen, die auf die Cloud-First-Strategie zurückgreifen, essenziell – ebenso wie Sicherheitslösungen, mit denen Apps, Nutzer und Daten überall überwacht werden können“, sagt Billy Bond, VP Business Development & Alliances bei Netskope. „Wir freuen uns, mit Asana zusammenzuarbeiten, um einen verbesserten Datenschutz sowie Schutz vor Bedrohungen in der Cloud zu bieten. Gemeinsam ermöglichen wir Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Daten besser zu schützen – egal an welchem Ort sie sich befinden.“

Mit der ständig wachsenden Landschaft an IT-Lösungen von Asana Partners bieten die Integrationen der Plattform von nun an sämtliche von Unternehmen benötigten Lösungen für die Bereiche Sicherheit, Identitätsverwaltung, Compliance, SaaS-Management und Plattform-Management, darunter:



Sicherheit: Verlässliche Sicherheitslösungen dank Splunk, Netskope und OneTrust, um die Verwendung von Cloud Access Security Broker (CASB) zu ermöglichen.



Identitätsverwaltung: Kooperation mit führenden Anbietern zur Authentifizierung, Autorisierung und Identitätsverwaltung wie Okta, Microsoft Azure Active Directory, Google Workspace SAML SCIM und OneLogin.



Compliance: Zur Erfüllung der Compliance-Anforderungen der Kunden mithilfe von Exterro, DataGrail und Transcend, einschließlich künftiger Weiterentwicklungen im Bereich eDiscovery und Verbesserungen im Hinblick auf branchenspezifische Regularien.



SaaS-Management: Bessere Transparenz für Kunden zur Identifizierung, Verwaltung und Absicherung von Apps im Unternehmen dank BetterCloud, Productiv und Zylo.



Plattform-Management: Verknüpfung von Asana mit den wichtigsten Tools für Unternehmen jeder Größe, darunter IBM App Connect, MuleSoft und Power Automate.



„Neue Arbeitsweisen erfordern sichere, integrierbare Lösungen, mit denen die tägliche Arbeit optimiert werden kann“, sagt Wayne Kurtzman, Research Director for Social and Collaboration bei der IDC. „Das Asana Partners-Netzwerk wird immer größer, und die angekündigten Kollaborationen mit Sicherheitspartnern zeigen, dass weltweit daran gearbeitet wird, das Erreichen von Zielen durch Kollaboration sicherzustellen.“

Weitere Informationen zu den IT-Lösungen von Asana Partners und zu allen unterstützten Integrationen finden Sie unter: asana.com/de/apps

Über Asana

Asana unterstützt Teams bei der Koordinierung ihrer gesamten Arbeit– von kleinen Projekten bis hin zu strategischen Vorhaben. Das Unternehmen Asana mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, hat in 190 Ländern mehr als 107.000 zahlende Kunden und Millionen von Kunden, die das kostenlose Abo nutzen. Internationale Kunden wie Amazon, Japan Airlines, Sky und Under Armour vertrauen auf Asana bei der Festlegung ihrer Unternehmensziele, der Bewältigung der digitalen Transformation sowie ihren Produkteinführungen und Marketingkampagnen. Mehr Informationen finden Sie auf: www.asana.com/de.

