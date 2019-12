Weltenergie-Agentur - Kohleverbrauch wird bis 2024 nicht sinken

Berlin (Reuters) - Der weltweite Einsatz der klimaschädlichen Kohle wird der Weltenergie-Agentur (IEA) zufolge bis mindestens 2024 nicht zurückgehen.

Trotz des Wachstums von erneuerbaren Energien in den vergangenen Jahrzehnten werde Kohle ein zentraler Brennstoff bleiben, sagte die IEA in einer Studie am Dienstag voraus. Seit dem Jahr 2000 habe sich der Kohle-Verbrauch um 65 Prozent erhöht. In den nächsten Jahren werde er jeweils um etwa 0,5 Prozent bis 2024 steigen. Zwar werde in Europa und auch den USA weniger Kohle verfeuert, dafür steige der Einsatz in den schnell wachsenden Ländern Asiens. In Indien werde jährlich wohl über vier Prozent mehr Kohle eingesetzt. In China wachse der Verbrauch aber nur noch langsam und werde 2022 wohl seinen Höhepunkt erreichen.