Wenn ich nur eine Dividenden- und Wachstumsaktie wählen dürfte, wäre diese in der engeren Wahl!

Was wäre, wenn du nur eine Dividenden- und gleichzeitige Wachstumsaktie auswählen dürftest? Eine ziemlich spannende Frage, die man sich als Foolisher Investor durchaus einmal stellen kann. Beides unter einen Hut zu bekommen, ist bereits schwierig. Einfacher wird es jedenfalls nicht, wenn man in seinen Entscheidungen limitiert ist.

Ich wüsste jedenfalls auf Anhieb eine Aktie, die durchaus das Potenzial besitzt, beide Ansprüche zufriedenzustellen: nämlich die von BB Biotech. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Foolishe Investoren zu diesem Gesamtmix wissen müssen.

Wachstumsaktie BB Biotech

Die Aktie von BB Biotech ist einerseits eine attraktive Möglichkeit, um von einem Gesamtmarktwachstum profitieren zu können. Dabei gibt es jedoch eine wesentliche Sache zu beachten: BB Biotech ist selbst eine Beteiligungsgesellschaft. Das wiederum taugt lediglich mittelbar, um als Wachstumsaktie zu gelten. Trotzdem dürfte Wachstum langfristig möglich sein.

Die schweizerische Beteiligungsgesellschaft investiert nämlich im Wachstumsmarkt der Biotechnologie. Das heißt, das Unternehmen bündelt eine ganze Menge verschiedener wachstumsstarker Chancen. Ein ziemlich attraktiver und zugleich diversifizierter Mix. Wobei das Management unterschiedliche Aktien nicht gleich gewichtet. Das könnte das Chancenpotenzial bedeutend erhöhen und zugleich das Risiko minimieren.

Gerade Märkte wie die Onkologie, seltene Erkrankungen und andere spannende Problembereiche der Medizin dürften in Teilen ein disruptives Potenzial besitzen. Das haben wir in Zeiten von COVID-19 erneut gesehen. Wenn es dem Management gelingt, diese Chancen zu identifizieren, bestehen attraktive Chancen, dass sich der innere Wert je Aktie langfristig erhöht. Und damit verbunden auch der Aktienkurs.

Als reine Wachstumsaktie taugt BB Biotech daher nur mittelbar. Dafür existiert jedoch ein ziemlich diversifiziertes Chance-Risiko-Verhältnis. Das kann gerade dann wichtig werden, wenn man sich selbst in seinen Investitionsentscheidungen eingrenzen möchte.

Dividendenaktie BB Biotech

Allerdings ist das nicht alles: Neben dieser intakten, vielleicht eher moderaten Wachstumsgeschichte besitzt BB Biotech noch andere Vorzüge: nämlich eine attraktive Dividende. Wobei es auch hier unterschiedliche Dinge gibt, die man als Investor zu würdigen wissen sollte.

Die Dividendenpolitik der schweizerischen Beteiligungsgesellschaft sieht nämlich vor, in jedem Jahr eine Dividende in Höhe von 5 % an die Investoren auszuzahlen. Der Referenzkurs, der für diesen Wert greift, ist der volumengewichtete Durchschnittskurs des Dezembers im Vorjahr. Das heißt: Eine hohe Dividende besitzt hier Priorität. Nicht jedoch eine konstante.

Gemäß den Regeln der Mathematik heißt ein im Jahresvergleich niedrigerer Aktienkurs, dass auch die Dividende in einzelnen Jahren sinkt. Solange langfristig jedoch der Wert je Aktie und damit verbunden der Aktienkurs steigen, dürfte die Dividendensumme je Aktie über viele Jahre hinweg steigen. Das ist es, was diesen Gesamtmix letztlich abrundet.

Attraktive Basis-Investition für beides!

Die Aktie von BB Biotech könnte daher ein idealer Kompromiss sein: Wer auf ein moderates Wachstum in einem rasant wachsenden Markt aus ist, gleichzeitig jedoch auch die Dividende nicht außer Acht lassen will, der könnte bei dieser spannenden Beteiligungsgesellschaft fündig werden. Ein weiterer, wertvoller Vorteil ist die Diversifikation. Das reduziert das Risiko.

