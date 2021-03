Western Union Foundation hilft 2020 200.000 Menschen in 33 Ländern mit Karriere- und COVID-19-Unterstützung

Migranten, Flüchtlinge und internationale Studenten profitieren 2020 von der Unterstützung durch Western Union Foundation

Die Western Union Foundation hat heute bekannt gegeben, dass sie mehr als 6 Millionen USD investiert hat, um durch Finanzierung von Trainings-, Ausbildungs- und anderen Arbeitsinitiativen für Migranten, Flüchtlinge und internationale Studenten sowie für Katastrophen- und COVID-Hilfe 200.000 Menschen in 33 Ländern zu unterstützen. In ihrem 2020 Global Philanthropic Impact Report hebt die Stiftung die Wirkung hervor, die durch die Aktivierung von Gemeinschaften entsteht, und ruft die globale Gemeinschaft dazu auf, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um unterversorgte Bevölkerungsgruppen mit wirtschaftlichen Chancen zu verbinden, während die Welt mit der frühen Erholung von einer durch COVID gestörten Weltwirtschaft beginnt.

2020 war auch das erste volle Jahr des Engagements der Western Union Foundation im Rahmen von „Opportunity Beyond Borders“, einer dreijährigen Investition in Höhe von 15 Millionen USD, die jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund und Flüchtlingen Werkzeuge, Netzwerke und Ressourcen zur Verfügung stellt, um eine nachhaltige Beschäftigung zu finden.

„Ich bin stolz auf all die Möglichkeiten, mit denen Western Union 2020 auf COVID reagiert hat, unter anderem durch unsere Philanthropie“, sagte Hikmet Ersek, President und CEO. „Sowohl unser Unternehmen als auch unsere Stiftung konnten unsere gemeinsamen Ziele weiterbringen und die Integration von Migranten durch Schulungen, Stipendien sowie Vorbeugung von und Hilfe bei Naturkatastrophen finanzieren.“

„Das vergangene Jahr hat nur die Notwendigkeit bekräftigt und unser Engagement vertieft, gewaltsam und durch wirtschaftliche Umstände vertriebenen Menschen zu helfen, substantielle Arbeitsplätze und anständige Löhne zu finden“, sagte Elizabeth Roscoe, Executive Director der Stiftung. „Im Gegenzug helfen diese Menschen beim Aufbau von Volkswirtschaften überall, indem sie Unternehmen gründen, Arbeitsplätze schaffen und den grenzüberschreitenden Handel fördern. Unsere Fähigkeit, diese positiven Auswirkungen zu erzielen, ist nur durch die dauerhafte Unterstützung vieler Organisationen und Menschen möglich, einschließlich der Mitarbeiter von Western Union. Wir sind ihnen sehr dankbar, sowie unseren Unternehmensspendern, die immer wieder unsere Bemühungen weltweit unterstützen.“

2020 haben 64 % der Mitarbeiter von Western Union Geld und ehrenamtliche Zeit für Zwecke gespendet, die mit der Mission der Stiftung übereinstimmen, was insgesamt fast 2 Millionen USD an wohltätigen Spenden ergab.

Zu den wichtigsten Unternehmen, die die Stiftung unterstützen, gehören neben Western Union auch Wells Fargo, Grant Thornton, Cognizant, McKinsey & Company, HCL Technologies, TATA Consultancy Services und MediaHub.

Um mehr über die Auswirkungen auf Menschen und Partner im vergangenen Jahr zu erfahren, teilt die Western Union Foundation gefühlvolle Geschichten im Videoformat auf ihrer neu eingerichteten Website.

Über die Western Union Foundation

Die Western Union Foundation ist überzeugt, dass Bildung der sicherste Weg zu wirtschaftlichen Möglichkeiten ist. Nach 20 Jahren des Wirkens setzen wir unsere Mission mit Opportunity Beyond Borders fort, das sich darauf konzentriert, gewaltsam vertriebene und marginalisierte Jugendliche mit dem Training und der Ausbildung zu versorgen, die sie benötigen, um in der heutigen technologiegesteuerten globalen Wirtschaft erfolgreich zu sein. Die Stiftung stellt auch Mittel für humanitäre Maßnahmen für Gemeinden in Krisen- und Katastrophengebieten zur Verfügung, ein Hauptgrund für erzwungene Migration. Bis heute haben wir mehr als 131 Millionen USD für Projekte und Stipendien finanziert. Die Western Union Foundation ist eine eigenständige, gemäß 501(c)(3) steuerbefreite Wohltätigkeitsorganisation und erhält Unterstützung von The Western Union Company, ihren Mitarbeitern, Vertretern und Geschäftspartnern. Spenden an die Stiftung sind in den USA steuerlich absetzbar. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.westernunionfoundation.org oder folgen Sie uns auf Twitter @TheWUFoundation.

