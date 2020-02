WHO - Coronavirus-Epidemie hat Höhepunkt in Ursprungsort überschritten

Peking (Reuters) - Die Coronavirus-Epidemie hat nach Ansicht der WHO ihren Höhepunkt in ihrem Ursprungsort und der am schwersten betroffenen Millionenstadt Wuhan überschritten.

Die Risiken würden abnehmen, sagte der Leiter der Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation WHO, die am Montag China besucht hat. Chinas Nationale Gesundheitskommission erklärte, der schnelle Anstieg der Infektionen in Wuhan sei gestoppt, die Epidemie damit allerdings noch nicht beendet worden.

Vergangenen Dezember war das Virus zum ersten Mal in der Millionenmetropole Wuhan in chinesischen Provinz Hubei registriert worden. Ein Tiermarkt soll Ausgangspunkt der Ansteckungswelle sein. In China sind bislang rund 77.000 Infektionen registriert worden, mehr als 2500 Menschen sind daran gestorben, die meisten in Hubei. In anderen Ländern sind insgesamt knapp 1800 Infektionen und 17 Todesfälle bislang erfasst worden.

In Genf teilte die WHO mit, die Infektionswelle werde nicht als Pandemie eingestuft. Unter einer Pandemie versteht man eine Infektionswelle mit einem neuen Virus, der schnell und leicht von Mensch zu Mensch weltweit verbreitet werden kann.