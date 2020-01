Wie man mit einem durchschnittlichen Gehalt mit Aktien Millionär wird

Das Durchschnittsgehalt in Großbritannien liegt nach verschiedenen Quellen im Internet bei fast 29.000 Pfund (GBP) pro Jahr, wobei viele davon Zahlen des Office for National Statistics (ONS) zitieren.

Dieser Betrag ergibt sich aus den Gehältern von mehr als 400 Jobs, von Künstlern bis hin zu IT-Managern und vielen Berufen dazwischen, wie Gärtnern, Köchen und Installateuren. Außerdem werden die Gehälter von Männern und Frauen sowie die Einkünfte aus Voll- und Teilzeitbeschäftigung miteinbezogen.

Ich schätze, dass die meisten ähnlich viel verdienen werden, vielleicht etwas mehr oder etwas weniger. Daher erscheint mir das als ein guter Näherungswert für diesen Artikel.

Mit 15 % etwas “Ernsthaftes” tun

Ich habe das Internet nach Vorschlägen durchsucht, wie viel unseres Jahreseinkommens wir sparen sollten, um einen komfortablen Ruhestand zu finanzieren. Viele Quellen gehen davon aus, dass wir jedes Jahr etwa 15 % unseres Bruttoeinkommens sparen sollten. Das sind 15 % unseres Einkommens vor Abzug von Steuern und Sozialversicherungszahlungen. Und bei einem Gehalt von 29.000 Pfund sind das 4.350 Pfund pro Jahr.

Das ist toll. Wenn du das machst, dann ist das schon ein guter Anfang, denn 362,50 Pfund pro Monat scheint mir ein anständiger Betrag zu sein. Ich würde versuchen, meine monatlichen Ersparnisse in Aktien und aktienbasierte Instrumente wie z. B. kostengünstige Indexfonds zu investieren. Und warum? Weil Studien gezeigt haben, dass auf lange Sicht die durchschnittlichen Jahresrenditen von Aktien alle anderen wichtigen Anlageklassen übertroffen haben.

Laut der Website der Finanzgesellschaft IG haben britische Aktien in den letzten 119 Jahren eine jährliche Durchschnittsrendite von etwa 4,9 % über der Inflation erzielt. Wenn wir also davon ausgehen, dass die Inflation im Durchschnitt etwa 2,5 % pro Jahr betragen wird, können wir vernünftigerweise Renditen am Aktienmarkt von fast 7,5 % pro Jahr im Durchschnitt anpeilen.

Ich habe diese Zahlen in einen dieser Online-Rechner eingegeben, der die Renditen inklusive Zinseszins berechnet. Wenn man monatlich 362,50 GBP spart, die jährlichen Zahlungen um 2,5 % pro Jahr erhöht, um mit der Inflation Schritt zu halten, und eine Rendite von 7,5 % pro Jahr erzielt, ergibt sich folgendes Ergebnis:

Jahre Einzahlungen Zinsen Gesamt 10 48.734 GBP 21.934 GBP 70.671 GBP 20 111.116 GBP 125.002 GBP 236.119 GBP 30 190.970 GBP 411.477 GBP 602.447 GBP 40 293.187 GBP 1.096.704 GBP 1.389.892 GBP

Auffällig ist, dass sich der Zinseszinseffekt mit der Zeit beschleunigt. Nach 40 Jahren könntest du zum Beispiel eine Rendite von mehr als 1 Mio. GBP verdienen, obwohl du nur rund 293.187 GBP investiert hast. Nach diesen 40 Jahren wird das Portfolio mehr als 1 Mio. wert sein, nämlich fast 1,4 Millionen.

Was ist mit der Inflation?

Problematisch ist, dass die Inflation in 40 Jahren die Kaufkraft dieser 1,4 Mio. ordentlich dezimiert haben wird. Zum Glück kann der Zinseszinseffekt hier Abhilfe schaffen, denn kleine Erhöhungen des monatlich investierten Betrags und geringe Erhöhungen der auf Jahresbasis erzielten Rendite können im Laufe der Zeit große Unterschiede in Bezug auf den Portfoliowert ausmachen.

Es lohnt sich also, höhere Renditen zu erzielen und mehr zu investieren. Ich würde in Erwägung ziehen, in gemanagte Fonds, Indexfonds und einzelne Unternehmensaktien oder eine Kombination aus den dreien zu investieren.

5G: der neue Technologie-Standard läutet eine neue Ära ein. Diese Aktie könnte jetzt von der gigantischen Mobilfunk-Revolution profitieren!

Die 5G Infrastruktur ist noch lange nicht unter voller Last. Und jetzt, kurz BEVOR der richtige Hype um 5G losgeht, können Anleger noch in ein Unternehmen investieren, das eine wesentliche Schlüsselposition bei dieser Basis-Technologie besitzt.

Denke nur an all die neuen Anwendungen und Produkte, die 5G ermöglichen oder verbessern wird: Autonomes Fahren, Industrie 4.0, Smart Cities, Virtuelle Realität, Erweiterte Realität (Augmented Reality) , Big Data, Digitale Gesundheit, und Internet der Dinge. Der visionäre „Vater der Sensoren" Janusz Bryzek nennt es sogar "das größte Wachstum in der Geschichte der Menschheit“.

Dieses wachstumsstarke Tech-Unternehmen ist hervorragend positioniert, um von diesem Jahrhundert-Trend im Mobilfunksektor jetzt möglicherweise massiv zu profitieren. Es ist das kritische Bindeglied für alle Daten vorstellen, die durch Mobilfunkwellen um die Welt reisen. Facebook, Airbnb, Uber und Lyft gehören bereits zu seinen Kunden.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von denen wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Aktie, die von der gigantischen Mobilfunk-Revolution 5G profitieren kann“ jetzt an!

The Motley Fool UK hat keine Position in einer der genannten Aktien.

Dieser Artikel wurde von Kevin Godbold auf Englisch verfasst und am 26.12.2019 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images