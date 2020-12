Wie Warren Buffetts „goldene Regeln“ dir helfen, immer erfolgreicher zu investieren!

Warren Buffett kann dir helfen, erfolgreicher zu investieren. Selbst wenn du kein Fan der jüngsten Investitionsentscheidungen des Orakels bist oder nicht mehr an das Potenzial von Berkshire Hathaway glaubst, so sind es zumindest weitsichtige Zitate, die dir helfen können.

Lass uns heute daher einen Blick auf ein Zitat von Warren Buffett riskieren, das sich mit seinen goldenen Regeln über erfolgreiches Investieren beschäftigt. Grundsätzlich ist das ein Paradigmenwechsel, was die Wahrnehmung des Investierens angeht. Das könnte auch deinen Fokus möglicherweise für etwas ganz Wesentliches schärfen.

Warren Buffetts goldene Regeln!

Möglicherweise kennst du Warren Buffetts goldene Regeln bereits. Es sind eigentlich bloß recht kurze, knappe und einprägende Sätze, die man jedoch in vielerlei Hinsicht interpretieren kann. Aber zunächst sinngemäß zu den zwei Regeln: Nummer 1: Verliere kein Geld. Nummer 2: Vergiss niemals Regel eins.

Es sind wirklich zwei einfache Sätze, die jedoch sehr viel Potenzial für deinen eigenen Ansatz beinhalten können. Zu konkreten Anwendungsfeldern gleich noch etwas mehr, versprochen. Aber lass uns zunächst bei den Basics bleiben, warum dieses Erfolgsrezept so wichtig sein kann.

Warren Buffett definiert erfolgreiches Investieren hier nicht als das Einfahren herausragender Renditen. Nein, sondern als das Umgehen von zu großen Risiken, mit denen man Geld verlieren könnte. Verlust, so viel steht fest, macht dich ärmer. Und das Umgehen von Verlusten kann dich im Gegenzug reicher werden lassen. Oder, anders ausgedrückt: Konservativ reich werden lassen, indem du dich auf die Suche nach soliden Renditen über lange Zeiträume begibst. Die zwei Regeln klingen wirklich sehr banal. Aber sie könnten deinen Ansatz von Grund auf neu definieren.

Wo du kein Geld verlieren solltest

Aber riskieren wir jetzt noch einen Blick auf konkrete Anwendungsfelder, wo du als Foolisher Investor besser kein Geld verlieren solltest. Auch hier existieren natürlich viele Möglichkeiten, wie man Buffetts zwei goldene Regeln auslegen kann. Hier ein paar Optionen.

Zum einen sollte man als Investor darauf achten, im Crash kein Geld zu verlieren. Oder in einer Korrektur. Teuer zu kaufen und günstig zu verkaufen ist einer der häufigsten Wege, wie man Geld verliert. Wobei sich hier zeigt, ob man unternehmensorientiert denkt, wobei sich beim Unternehmen im Crash häufig wenig verändert. Oder aber, ob man vom Aktienkurs bewegt wird. Kleiner Hinweis: Der unternehmensorientierte Ansatz à la Warren Buffett kann helfen, kein Geld zu verlieren.

Zum anderen umfasst das jedoch auch das Verkaufen einer Aktie mit Verlust, wenn die Investitionsthese nicht aufgegangen ist. Warren Buffetts goldene Regeln können auch dahin gehend interpretiert werden, dass man kein weiteres Geld mehr verlieren sollte. Grundsätzlich existieren daher einige Möglichkeiten, wie man als Investor kein Geld verlieren sollte. Wobei eine gründliche, unternehmensorientierte Analyse natürlich nicht genug betont werden kann, um dieses Szenario zu vermeiden.

Warren Buffetts Regeln: Auch für dich Gold wert?

Warren Buffetts zwei goldene Regeln zeigen daher sehr deutlich, worauf es beim erfolgreichen Investieren ankommt. Es geht eben nicht nur primär darum, möglichst hohe Renditen einzufahren. Nein, sondern gleichzeitig auch darum, mit geringem Risiko und möglichst wenig Verlust den Vermögensaufbau zu bestreiten. Ein Paradigmenwechsel, keine Frage, der jedoch deinen eigenen Ansatz von Grund auf neu definieren und dich zu einem besseren Investor machen kann.

