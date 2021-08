Wird Nvidia bis 2025 eine Billionen-Dollar-Aktie sein?

Wichtige Punkte vorab:

Games machen den Löwenanteil des Geschäfts von Nvidia aus.

Das Rechenzentrumsgeschäft des Unternehmens ist ein wichtiger Wachstumstreiber.

Nvidia hat noch andere Möglichkeiten unter der Haube.

Es steht außer Frage, dass Nvidia (WKN: 918422) in den letzten Jahren zu den Star-Performern des Marktes gehört hat. Allein in den letzten drei Jahren hat sich die Nvidia-Aktie mehr als verdreifacht - und das ist nicht nur ein aktuelles Phänomen. In den letzten fünf und zehn Jahren hat die Aktie um 1.280 % bzw. 5.110 % zugelegt. Die Aktie ist in den letzten Jahren so schnell gewachsen, dass sich Nvidia gezwungen sah, seine Aktien zu splitten.

Die Performance in der Vergangenheit ist natürlich keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, aber sie bietet Anlegern einen Ausgangspunkt. Die Frage ist nun, ob Nvidia das Zeug dazu hat, seine Erfolgssträhne fortzusetzen, oder ob die Anleger den Anschluss bereits verpasst haben. Ich will hier nicht das Blatt vor den Mund nehmen: Ich glaube, dass Nvidia das Zeug dazu hat, bis 2025 eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Billion US-Dollar zu erreichen. Doch warum genau?

Die Dominanz von Nvidia in der Spielebranche mit seinen hochmodernen Grafikprozessoren (GPUs) ist kaum zu überschätzen. Das Unternehmen hat einen Anteil von 81 % am Markt für Desktop-GPUs und ist unter Hardcore-Gamern der Prozessor der Wahl.

Der Grund dafür? Nvidia war der Pionier des Grafikprozessors (in seiner heutigen Form) und gibt weiterhin viel Geld für Forschung und Entwicklung (F&E) aus, um die nächste Generation von hochmodernen Prozessoren zu entwickeln. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (das am 2. Mai 2021 endete) gab Nvidia 1,15 Mrd. US-Dollar - mehr als 20 % des Gesamtumsatzes und 31 % des Bruttogewinns - für Forschung und Entwicklung aus. So ernst ist es dem Unternehmen mit dem Erhalt seines technologischen Vorsprungs.

Die Finanzergebnisse von Nvidia zeigen, dass seine Strategie richtig ist. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal einen Rekordumsatz von 2,76 Mrd. US-Dollar im Gaming-Bereich, was einem Anstieg von 106 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Spielchips machen mit 49 % des aktuellen Umsatzes den Löwenanteil von Nvidia aus. Die Vergangenheit zeigt, dass es bei der Nachfrage nach Gaming-Chips Höhen und Tiefen gibt, aber die Chips von Nvidia sind nach wie vor die gefragtesten.

Während Prozessoren für Spiele den Großteil des Geschäfts von Nvidia ausmachen, holt das Unternehmen im Bereich der Rechenzentren schnell auf. Die Spezialität des Grafikprozessors ist die parallele Verarbeitung, die es ermöglicht, Unmengen komplexer mathematischer Berechnungen gleichzeitig auszuführen. Dies hilft nicht nur beim Rendern lebensechter Bilder in Videospielen, sondern auch bei der blitzschnellen Weiterleitung von Informationen zu und von einem Rechenzentrum.

Die Grafikprozessoren von Nvidia sind das heimliche Arbeitspferd des Rechenzentrums und die erste Wahl der größten Namen im Cloud-Computing. Microsofts Azure Cloud, Alphabets Google Cloud und Amazons AWS verlassen sich alle auf Nvidia-GPUs, um Daten zu bewegen - ebenso wie eine Vielzahl anderer führender Cloud-Anbieter.

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum diese Cloud-Anbieter allesamt Nvidia-Chips in ihren Rechenzentren einsetzen. Forscher entdeckten, dass sie für das Training und die Ausführung von Systemen der künstlichen Intelligenz (KI) die schnellsten verfügbaren Prozessoren benötigen. Die schiere Rechenleistung der Nvidia-Grafikprozessoren ist unübertroffen und da KI zu einem Grundpfeiler des Cloud-Computing wird, sind Nvidia-Prozessoren so etwas wie ein Muss.

Die Ergebnisse von Nvidia sprechen eine deutliche Sprache. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal einen Rekordumsatz von 2,05 Mrd. US-Dollar im Bereich Rechenzentren, was einem Anstieg von 79 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und 36 % des Gesamtumsatzes ausmacht.

Der Doppelschlag von Gaming und Cloud-Computing wäre Grund genug, in Nvidia zu investieren, aber das Unternehmen hat noch andere Eisen im Feuer. Autonomes Fahren ist eine weitere Technologie, die eine blitzschnelle Verarbeitung erfordert.

Nvidia hat sich mit mehr als 370 Unternehmen der Automobilindustrie zusammengetan, um die Technologie des autonomen Fahrens vom Reißbrett zur Massenproduktion zu bringen. Die Liste umfasst namhafte Pkw- und Lkw-Hersteller, große Autozulieferer, Mobilitätsdienste, Sensorikunternehmen und HD-Mapping-Spezialisten, die am Nvidia Drive-System mitarbeiten. Das System kombiniert eine offene Computerplattform für autonome Fahrzeuge mit hochmoderner Software, die ständig verbessert und weiterentwickelt wird.

Obwohl das Autosegment derzeit nur 4 % des Umsatzes von Nvidia ausmacht, könnte ein Durchbruch in der Technologie des autonomen Fahrens ein wichtiger Katalysator sein, der Nvidia auf die nächste Stufe bringt.

Es gibt keine Garantie dafür, dass Nvidia oder ein anderes Unternehmen das Zeug dazu hat, die hohe Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar zu erreichen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von gerade einmal 480 Mrd. US-Dollar ist der Halbleiterhersteller erst bei der Hälfte.

Angesichts des rasanten Umsatzwachstums, der Position als Marktführer - nicht nur in einem, sondern in zwei Märkten - und des Potenzials für weitere Entwicklungen verfügt Nvidia über alles Notwendige, um den Platz unter den wertvollsten Unternehmen an den US-Börsen zu finden.

Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit.

Der Artikel Wird Nvidia bis 2025 eine Billionen-Dollar-Aktie sein? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

