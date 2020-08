Wirecard fliegt im August, Dax kämpft um 13.000, Wall Street auf der Bremse

Der Dax kämpft um die Marke von 13.000 Punkten. An der Wall Street pausiert die Rekordjagd ebenfalls. Dafür ist die Quartalsberichtssaison so gut wie durch und dabei gab es überwiegend positive Überraschungen. Was diese Woche noch bewegt und was nächste Woche noch zu erwarten ist, erfahren Sie in diesem Interview mit Marktexperte Oliver Roth von Oddo Seydler.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, , US2605661048, DE0007472060, EU0009652759