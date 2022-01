Wirtschaft im Hightech-Land Taiwan brummt - Chip-Nachfrage treibt Wachstum

Taipeh (Reuters) - Die starke weltweite Nachfrage nach Halbleitern und Elektronik-Bauteilen hat Taiwan 2021 das stärkste Wirtschaftswachstum seit mehr als einem Jahrzehnt beschert.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um knapp 6,28 Prozent zu, wie vorläufige Daten des Statistikamts vom Donnerstag zeigen. Schneller war die Wirtschaft des Inselstaats zuletzt 2010 gewachsen - mit damals 10,25 Prozent. Der Hochtechnologie-Standort ist damit konjunkturell weit besser durch die Pandemie gekommen als viele andere asiatische Länder. Die Wirtschaft profitiert dabei vom weltweiten Trend zum Homeoffice, der die Nachfrage nach Elektronik angekurbelt hat.

Der taiwanische Hersteller TSMC gilt als Marktführer bei besonders kleinen und schnellen Chips. Er beliefert den Tech-Giganten Apple und die Automobilindustrie mit Halbleitern, die angesichts der Lieferengpässe in Pandemiezeiten ein rares Gut geworden sind.

Taiwans Exporte legten 2021 mit einem Plus von 29,4 Prozent im Rekordtempo zu. Experten bezweifeln aber, dass das Land 2022 ähnlich starke Zuwächse schaffen wird. Dies auch, weil die Volksrepublik China - Taiwans wichtigster Handelspartner - konjunkturell derzeit etwas schwächelt.

Zudem gibt es politische Spannungen: Taiwan beklagt sich seit mehr als einem Jahr über regelmäßige Einsätze der chinesischen Luftwaffe in der Nähe der Insel. Die Regierung in Peking hingegen sieht den Inselstaat als abtrünnige Provinz an. Aus taiwanischer Sicht will China mit seinem Vorgehen die Einsatzbereitschaft Taiwans testen und dessen Streitkräfte ermüden.