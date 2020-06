Wo wird der wachstumsstarke REIT IIP mit 4,4 % Dividendenrendite in 5 Jahren stehen? (Spoiler: Es dürften zweistellige Renditen lauern!)

Besonders starke Dividendenwachstumsaktien findet man als Einkommensinvestor eher selten. Sobald ein Unternehmen eine Dividende bezahlt, sind die rasanteren Wachstumszeiten in der Regel vorbei. Ein Grund, warum das Ausschüttungswachstum häufig moderater Natur ist.

Eine Ausnahme könnte die Aktie von Innovative Industrial Properties sein. Gegenwärtig zahlt der US-amerikanischen Real Estate Investment Trust (kurz REIT) noch quartalsweise Dividenden in Höhe von 1,00 US-Dollar aus, die bei dem aktuellen Aktienkursniveau von 93,47 US-Dollar (05.06.2020, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite von 4,27 % entsprechen würden.

Da der US-REIT aufgrund seiner jungen, wachstumsstarken Phase im Marihuana-Markt allerdings über ein deutlich dreistelliges operatives Wachstum verfügt, könnte sich die Ausgangslage rasant ändern. Schauen wir im Folgenden daher einmal, wo der IS-REIT Innovative Industrial Properties womöglich in fünf Jahren stehen könnte.

Das Wachstum im Überblick

Grundsätzlich ist das operative Wachstum sehr, sehr stark, wenn wir auf einzelne Zahlen im Kontext des Unternehmens blicken. Im letzten Quartal konnte der REIT seinen Umsatz um 210 % steigern, sein Nettoergebnis um 249 % und die Funds from Operations um 236 % im Jahresvergleich. Zahlen, die zwar imposant wirken, aber teilweise auf Verwässerungen basieren. Deshalb sollten für Investoren eher die Zahlen je Aktie interessant sein. Doch auch hier konnte IIP, wie der REIT in Kurzform genannt wird, die Funds from Operations noch um starke 105 % auf 1,13 US-Dollar steigern. Grundsätzlich ein solides Wachstum.

Die aktuelle Bewertung gemessen an diesen Zahlen auf annualisierter Basis beläuft sich entsprechend auf ein Kurs-FFO-Verhältnis in Höhe von 20,7, aber denken wir diese Zahlen jetzt ein bisschen weiter. Das Wachstum könnte sich zwar etwas verlangsamen, ich rechne jedoch auch in den kommenden fünf Jahren mit einem weiteren FFP-Wachstum je Aktie von ca. 50 % pro Jahr, wobei diese Annahme relativ konservativ sein könnte. Doch selbst unter dieser Annahme würden sich die Funds from Operations in den nächsten fünf Jahren auf einen Wert von 34,32 US-Dollar belaufen, wodurch sich das Kurs-FFO-Verhältnis auf günstige 2,7 belaufen würde. Ein zu preiswerter Wert in meinen Augen.

Doch woher soll das Wachstum kommen? Die relativ einfache Antwort: Von gefragten Finanzierungslösungen innerhalb der Cannabis-Branche. Marihuana ist noch nicht legalisiert in den USA auf bundesstaatlicher Ebene. Dadurch können die Produzenten eben noch nicht einfach zur Bank gehen, und sich Geld besorgen. Da solche Bestrebungen derzeit noch kein Thema sind und der REIT derzeit um über 100 % pro Jahr auf Basis der Aktie wächst, könnten die Chancen nicht schlecht stehen auf ein mindestens 50%iges Wachstum bei den Funds from Operations. Momentan ist der Markt weitgehend konkurrenzlos für Innovative Industrial Properties.

Was das für die Dividende bedeutet

Die interessantere Frage für Einkommensinvestoren ist jetzt vermutlich, was das für die Dividende bedeutet. Innovative Industrial Properties hat in den letzten Jahren bereits gezeigt, dass eine hohe Ausschüttungsquote Priorität hat. Dabei zahlte das Unternehmen sogar teilweise Quoten aus, die gerade eben deckend gewesen sind.

Aber rechnen wir auch hier besser konservativ damit, dass das Ausschüttungswachstum unter den obigen Prämissen bei ca. 40 % pro Jahr liegt. Die derzeitige Quartalsdividende in Höhe von 1,00 US-Dollar würde innerhalb der nächsten fünf Jahre auf 5,37 US-Dollar steigen. Die wiederum würden beim derzeitigen Aktienkursniveau zu einer Dividendenrendite in Höhe von 22,98 % reifen. Damit würde Innovative Industrial Properties zu einem starken Ausschütter werden, der mit seiner Dividende bereits den Markt hinter sich lässt.

Existieren Risiken hierbei? Ja, insbesondere das Coronavirus könnte einige Akteure aus dem Bereich des Cannabis in ihrer Existenz bedrohen. Allerdings ist das Wachstum generell stark und nachhaltig. Und zeitweilig leer stehende Immobilien könnten auch wieder neue Mieter in dieser wachstumsstarken Branche finden.

Eine brandheiße Dividendenwachstumsaktie!

Innovative Industrial Properties hat daher in meinen Augen ein gewisses Etwas. Das operative Wachstum ist stark und bedient einen soliden Markt. Die Bewertung ist günstig und die Dividendenrendite sogar vergleichsweise hoch. Wobei das künftige Wachstum ein Zünglein an der Waage sein kann.

Ob du meine Prämissen für realistisch hältst, das ist jetzt die spannende Frage. Doch selbst wenn du mit weniger Wachstum kalkulierst, könnte die Ausgangslage noch immer sehr interessant sein.

The post Wo wird der wachstumsstarke REIT IIP mit 4,4 % Dividendenrendite in 5 Jahren stehen? (Spoiler: Es dürften zweistellige Renditen lauern!) appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images