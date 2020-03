Wochenausblick: DAX mit starken Wochenplus. Daimler, Stahl und Biotech im Blickpunkt!

Am Anleihemarkt gingen die Renditen im Wochenvergleich leicht zurück. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen sank auf minus 0,48 Prozent. Die Edelmetalle schlossen allesamt fester. Der Preis für eine Feinunze Gold und Silber setzte sich oberhalb von 1.600 bzw. 14 US-Dollar fest. Der Ölpreis bleibt derweil am Boden. Das Barrel Brent Crude schloss bei 24,4 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Nach den Turbulenzen der Vorwoche schafften es alle 30 DAX®-Werte in der abgelaufenen Woche ins Plus. Die größten Aufschläge konnten Fresenius, Daimler und die Deutsche Börse verbuchen. Trotz größerer Verluste am Freitag, flog die Aktie von Deutsche Lufthansa auf Wochensicht rund 0,5 Prozent ins Plus und verteidigte damit die Marke von EUR 9. Teils extreme Entwicklungen waren in der zweiten und dritten Reihe zu beobachten. So standen unter anderem die Stahlhersteller Salzgitter und ThyssenKrupp im Rampenlicht. Trotz deutlicher Verluste am Freitag blieb bei beiden Titeln ein Wochenplus von jeweils über 20 Prozent. Die Aktien von Drägerwerk, Sixt und LPKF verbesserten sich in dieser Zeit zwischen 31 und 43 Prozent! Auffällig stark zeigten sich zudem der European Biotech Index und der Global Hydrogen Index.

Eckert & Ziegler, ElringKlinger, Leoni, Nemetschek, Rocket Internet, Software AG, Ströer und Varta legen den Geschäftsbericht vor und geben möglicherweise eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr ab. Kommende Woche werden Daten zum Pkw-Absatz in den USA und Zahlen zum Auftragseingang im deutschen Anlagen- und Maschinenbau gemeldet.

Wichtige Termine

China – Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, März

China – Caixin PMI Industrie für China, März

Japan – Tankan-Bericht, Q1

Deutschland – Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für März

Deutschland – Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, März

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, März

USA -Einkaufsmanagerindex Chicago, März

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, März

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 28. März

USA – Auftragseingang Industrie, Februar

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 9.700/9.800/10.060/10.285 Punkte

Unterstützungsmarken: 9.120/9.450/9.570 Punkte

Der DAX® gab zum Wochenschluss erneut nach und stabilisierte sich erst im Bereich von 9.600 Punkten. Zwischen 9.450 und 9.570 Punkten findet der Index eine Unterstützung. Solange sie verteidigt wird besteht die Chance auf eine Erholung bis 9.700/9.800 Punkte. Viele Bullen werden jedoch erst einen Ausbruch über 9.800 Punkte abwarten.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)