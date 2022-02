WOCHENVORSCHAU: Termine bis 03. März 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 03. März

FREITAG, DEN 18. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (8.30 h Pk online, 14.00 h Analysten-Call)

07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen

07:15 FRA: Renault, Jahreszahlen

07:30 FRA: EdF, Jahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen

08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen

08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bayer, Nubeqa Investoren-Webinar Februar 2022

CHE: Sika AG, Jahreszahlen

PRT: EDP, Jahreszahlen

USA: Deere & Co, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/22

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 02/22

07:30 FRA: Arbeitslosenzahlen Q4/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 01/22

08:00 DEU: Außenhandel Deutschlands nach den wichtigsten Handelspartnern und Handelsgütern, Jahr 2021

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/22 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/21

10:00 POL: Industrieproduktion 01/22

10:00 POL: Erzeugerpreise 01/22

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 02/22

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/22 (vorab)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 01/22

16:00 USA: Frühindikator 01/22

EUR: Fitch Ratingergebnis Frankreich, Dänemark, Polen

EUR: S&P Ratingergebnis Frankreich, Estland

EUR: Moody's Ratingergebnis Zypern, Island

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie + 08.30 Pk Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, RKI-Vizepräsident Lars Schaade sowie Michael Meyer-Hermann, Leiter der Abteilung System Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig + Veröffentlichung der neuen Einstufung von Hochrisikogebieten erwartet + Infektionsgeschehen und Impfentwicklung + Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) empfängt den Leiter des Corona-Krisenstabes im Bundeskanzleramt, Generalmajor Carsten Breuer

10:00 DEU: Pk zu Vorstellung des ersten Jahresgutachtens der Wissenschaftsplattform Klimaschutz u.a. mit Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger sowie Co-Vorsitzenden des Lenkungskreises Prof. Sabine Schlacke und Prof. Ottmar Edenhofer

11:00 DEU: Virtuelle Pk mit Finanzminister Lindner im Anschluss an das G20-Finanzministertreffen in Jakarta

13:00 DEU: Beginn Münchner Sicherheitskonferenz (bis 20.2.22), München

EUR: Abschluss Gipfeltreffen von EU und Afrikanischer Union + 9.15 WHO verkündet erste Partnerländer für mRNA-Produktion mit Technologie von Afrigen in Südafrika + gegen 13.00 Abschluss-Pk

15:00 DEU: Online-Forum des Bundesverbands der Deutschen Industrie und der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft zur Münchner Sicherheitskonferenz mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm, vbw-Präsident Wolfram Hatz, MdB und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher, Andrea Rotter, Referatsleiterin für Außen- und Sicherheitspolitik, Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung, Helsing-Präsident Gundbert Scherf, Renk-CEO Susanne Wiegand

RUS: Russlands Präsident Wladimir Putin trifft den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko in Moskau

MONTAG, DEN 21. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN14:30 DEU: Bayer Pharma Media Day

DEU: Vitesco Technologies, Jahreszahlen

DEU: Bertrandt, Q1-Zahlen

FRA: Faurecia, Jahreszahlen

ESP: Galp Energiea, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (1. Veröffentlichung)

01:30 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 01/22 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise 01/22

09:15 FRA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 01/22

10:30 GBR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk zur Lage der deutschen Möbelbranche. Der Geschäftsführer der Verbände der deutschen Möbelindustrie (VDM/VHK), Jan Kurth, und der Geschäftsführer des Handelsverbands Möbel und Küchen (BVDM), Christian Haeser, informieren über das vergangene Jahr sowie aktuelle Branchenentwicklungen.

12:00 DEU: BGH verhandelt in Dieselverfahren zur Verjährung von Restschadenersatz bei Neuwagen

EUR: Treffen der EU-Außenminister

EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 22. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen

07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 h Pk online)

07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 h Pk online)

07:00 NOR: Norsk Hydro, Jahreszahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen

08:00 DEU: Dr. Hönle, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen

10:00 DEU: Software, Kapitalmarkttag

12:00 USA: Home Depot, Jahreszahlen

12:45 USA: Medtronic, Q3-Zahlen

18:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen

18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen

USA: Palo Alto Networks, Q2-Zahlen

USA: Macy's, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 02/22

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 02/22

10:00 ITA: Verbraucherpreise 01/22 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 02/22

15:00 USA: FHFA-Index 12/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/22 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/22

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 02/22

SONSTIGE TERMINE

10:00 Verhandlung über Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Südtirol gegen die VW AG

DEU: Zweite Runde Tarifverhandlungen Postbank, Frankfurt/M./Bonn

DEU: Ende Annahmefrist für den Kauf der Aktien der Hornbach Baumarkt-Tochter durch den Hornbach-Konzern, Bornheim

DEU: Tarifrunde Chemie 2022 - Forderungsbeschluss durch die Bundestarifkommission, Hannover

DEU: Jahreszahlen 2021 Bundesfinanzhof, München

09:00 DEU: Online-Fachveranstaltung zu Wasserstoffstrategie der neuen Bundesregierung, Berlin

10:30 DEU: Jahres-Pk des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) zur aktuellen Situation der Sparkassen in den neuen Bundesländern, Berlin

MITTWOCH, DEN 23. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen

07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen

07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen

07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen

07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Stemmer Imaging, Jahreszahlen

07:30 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen

08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 NLD: Stellantis, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen

11:00 DEU: Fressnapf, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen

17:40 DEU: Patrizia, Jahreszahlen

18:00 FRA: Korian, Jahreszahlen

22:05 USA: Ebay, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Iberdrola, Jahreszahlen

GBR: Aston Martin, Jahreszahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

ITA: Pirelli, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 03/22

08:45 FRA: Geschäftsklima 02/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 02/22

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 02/22

10:00 POL: Arbeitslosenquote 01/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/22 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

DONNERSTAG, DEN 24. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (9.00 Pk online)

07:00 DEU: Aixtron, Jahreszahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen und Strategieplan, (9.00 h Pk online)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Pk online)

07:00 DEU: Adva, Jahreszahlen

07:00 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen

07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen

07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen

07:30 DEU: Krones, Jahreszahlen

07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen

07:30 FRA: Scor, Jahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen

07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen

08:00 DEU: New Work, Jahreszahlen

10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Frosta, Jahres-Pk (online)

12:00 DEU: Wintershall Dea, Jahres-Pk (online)

17:50 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen

18:00 FRA: Vallourec, Jahreszahlen

22:00 USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Adecco, Jahreszahlen

ESP: Ferrovial, Jahreszahlen

USA: Moderna, Q4-Zahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen

USA: Dell, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 AUT: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22

14:30 USA: CFNA-Index 01/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 01/22

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINEBEL: Treffen des EU-Ministerrates für Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zur Haftung von Internet-Plattformen für Urheberrechtsverletzungen, Karlsruhe

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Schadensersatzklage wegen kartellbedingt überhöhter Preisen, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Flugverspätungen bei Verbindungen mit Zwischenlandung in der EU, Luxemburg

USA: Konservative CPAC-Konferenz mit Ex-US-Präsident Trump, Orlando

FREITAG, DEN 25. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen

07:00 CHE: Holcim, Jahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Jahreszahlen

08:30 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen

11:00 NLD: Steinhoff, Q1 Trading Update

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEFRA: Valeo, JahreszahlenFRA: Casino, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 02/22

06:00 JPN: Frühindikatoren 12/21 (endgültig)

08:00 DEU: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) und Maastricht-Defizitquote Jahr 2021

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 01/22

08:45 FRA: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 01/22

10:00 EUR: Geldmenge M3 01/22

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 02/22

11:00 BEL: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 02/22

11:00 EUR: Industrievertrauen 02/22

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/22 (endgültig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/22

14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 01/22 (vorab)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 01/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/22 (endgültig)

17:00 RUS: Industrieproduktion 01/22

EUR: Moody's Ratingergebnis Albanien, Belgien

EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark, Österreich

EUR: Fitch Ratingergebnis Serbien, Estland

MONTAG, DEN 28. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Associated British Foods, Q2-Umsatz

13:30 GBR: GlaxoSmithKline, Capital Markets Day

18:00 DEU: flatexDEGIRO, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen

NLD: PostNL, Jahreszahlen

USA: HP Inc., Q1-Zahlen

USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen

USA: Groupon, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

EU: DIW-Konjunkturbaromter

00:50 JPN: Industrieproduktion 01/22 (vorläufig)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 01/22

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 01/22

08:00 SWE: BIP Q4/21

08:00 TRK: BIP Q4/21

08:00 TRK: Handelsbilanz 01/22

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 01/22

09:00 CHE: BIP Q4/21

09:00 CHE: KOF Frühindikator 02/22

09:00 AUT: Erzeugerpreise 01/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 12/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 01/22

12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 01/22

12:00 PRT: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 01/22 (vorab)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 02/22

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 02/22

SONSTIGE TERMINE

ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 3.3.22)

DIENSTAG, DEN 01. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: HelloFresh, Jahreszahlen

07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen

07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen

07:00 CHE: SIG Combibloc, Jahreszahlen

07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen

07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen

07:30 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (10.30 h Online-Pk)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Commerzbank, Kapitalmarkttag

USA: Chevron Corporation

USA: Salesforce, Q4-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 02/22

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (2. Veröffentlichung)

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/22

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 02/22

09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (2. Veröffentlichung)

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 02/22

11:00 ITA: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 01/22

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/22

SONSTIGE TERMINE

DEU: 3. Tarifrunde für Luftsicherheitskräfte zwischen Verdi und Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS), Berlin/Frankfurt/M.

MITTWOCH, DEN 02. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bucher, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen

09:30 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Evotec, Kapitalmarkttag

DEU: Telefonica Deutschland, Geschäftsbericht

DEU: Sixt SE, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

DEU: Alstria Office, Geschäftsbericht und Bilanz-Pk

CHE: Kuehne & Nagel, Jahreszahlen

ITA: Tim, Jahreszahlen

NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen

NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Investitionen Q4/21

09:00 HUN: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 02/22

09:50 FRA: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 02/22

11:00 EUR: Erzeugerpreise 01/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 02/22

17:00 RUS: Einzelhandelsumstz 01/22

17:00 RUS: Arbeitslosenzahlen 01/22

20:00 USA: Fed Beige Book

SONSTIGE TERMINE

DEU: Politischer Aschermittwoch in Bayern + 10.00 CSU u.a. mit Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder + 10.00 SPD u.a. mit Parteichef Lars Klingbeil + 10.00 Grüne u.a. mit Omid Nouripour, designierter neuer Bundesvorsitzender und Staatsministerin Claudia Roth + 10.00 AfD + 11.00 FDP u.a. mit Bundesjustizminister Marco Buschmann

10:00 DEU: Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen, Jahres-Pk (online)

10:00 DEU: Online-Pk im Vorfeld der Reisemesse ITB, Berlin

10:00 DEU: Verkündung einer Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt im Streit Warburg gegen Deutsche Bank zu Cum-Ex-Geschäften, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Start der Tarifverhandlungen für die Chemie- und Pharmabranche in Hessen, Wiesbaden

11:00 DEU: Bundesbank, Pk Geschäftsbericht 2021 (online)

11:30 DEU: Pk Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV), Frankfurt/M.

USA: Erste offizielle Ansprache von US-Präsident Biden zur Lage der Nation vor beiden Kammern des US-Kongresses geplant

DONNERSTAG, DEN 03. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (9.30 h Pk online)

07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen

07:00 DEU: Kion, Jahreszahlen

07:00 DEU: Ströer, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen

07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen

08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen

08:00 GBR: Schroders, Jahreszahlen

08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen

08:00 IRL: CRH, Jahreszahlen

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 01/22

10:30 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk

17:45 USA: Universal Music Group, Jahreszahlen

22:00 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der Börsen-Indizes Dax, MDax und SDax

22:15 USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen

22:15 USA: The Gap, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: GFT, Jahreszahlen

DEU: SAP, Geschäftsbericht

CHE: VAT, Jahreszahlen

USA: Best Buy, Q4-Zahlen

USA: Broadcom, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 02/22

07:00 RUS: PMI Dienste 02/22

08:00 TRK: Verbraucherpreise 02/22

09:15 ESP: PMI Dienste 02/22

09:45 ITA: PMI Dienste 02/22

09:55 DEU: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenzahlen 01/22

10:30 GBR: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/22

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 01/22

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 01/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Dienste 02/22

16:00 USA: ISM Dienste Index 02/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/22 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Thermo-Fenster bei Dieselmotoren, Luxemburg

10:00 DEU: Online-Pk Creditreform zum "SchuldnerAtlas Berlin Brandenburg 2021"

10:00 DEU: BGH verhandelt zu Corona-Schließungen: Haben Betroffene Anspruch auf Entschädigung/Schadenersatz?, Karlsruhe

BEL: Treffen der EU-Innenminister, Brüssel

