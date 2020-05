Cloud-Plattform optimiert globale Rechnungslegung in einer sicheren virtuellen Umgebung

Workiva (NYSE:WK), Anbieter der weltweit führenden Rechnungslegungs- und Compliance-Plattform, und Trintech, ein führender globaler Anbieter von integrierten Record-to-Report-Softwarelösungen für Finanzbehörden, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um Großunternehmen und mittelständische Betriebe bei der Rationalisierung und Automatisierung von Prozessen für den Finanzabschluss und die globale gesetzlich vorgeschriebene Rechnungslegung zu unterstützen.

Mit dieser Partnerschaft sind die gemeinsamen Kunden in der Lage, Daten zwischen der Workiva-Plattform und den Trintech-Lösungen Cadency und Adra nahtlos zu übertragen und auf diese Weise Effizienz und Genauigkeit während des gesamten Abschluss- und Rechnungslegungsverfahrens zu verbessern.

„Die Möglichkeit, Daten aus den bewährten Finanzabschlusslösungen von Trintech mit der sicheren Cloud-Plattform von Workiva zu verbinden, bedeutet eine grundlegende Transformation der Prozesse für den Finanzabschluss und die weltweite gesetzliche Rechnungslegung“, so Mike Rost, Vice President of Partnerships bei Workiva. „Trintech ist Teil unseres wachsenden Ökosystems von Technologiepartnern, die den Nutzen der Workiva-Plattform erweitern, um ein höheres Maß an Transparenz und Vertrauen in Rechnungslegung und Compliance zu erreichen.“

Die globale gesetzliche Rechnungslegung ist ein komplexer Prozess, bei dem multinationale Unternehmen Finanzdaten bei Behörden melden müssen und dabei den GAAP-Anforderungen der jeweiligen Gerichtsbarkeit unterliegen.

„Für eine solide Rechnungslegung sind Pünktlichkeit und Genauigkeit des Monatsabschlusses entscheidend. Wir sind daher zuversichtlich, dass unsere Partnerschaft mit Workiva unseren Kunden spürbare Vorteile bieten wird – insbesondere in den Bereichen der gesetzlichen und regulatorischen Rechnungslegung“, erklärt Robert Michlewicz, Chief Strategy Officer bei Trintech. „Diese Integration ist die jüngste Ergänzung unserer Investitionen in das System of Accounting Intelligence™ (SOAI) mit dem Ziel, unseren Kunden Lösungen bereitzustellen, die das Risiko während des gesamten Finanzabschlussprozesses effizient und effektiv reduzieren.“

Nähere Informationen zur Partnerschaft zwischen Workiva und Trintech sind verfügbar unter workiva.com/partners/trintech.

Am 18. Juni 2020 werden Workiva und Trintech ein Webinar mit dem Titel „How to Strengthen Your Regulatory Reporting during COVID-19 and into the Future“ anbieten.

Über Workiva

Workiva, Anbieter der weltweit führenden vernetzten Rechnungslegungs- und Compliance-Plattform, wird von Tausenden von Unternehmen in 180 Ländern, darunter mehr als 75 Prozent der Fortune 500®-Unternehmen, sowie von Regierungsbehörden eingesetzt. Seine Kunden haben mehr als fünf Milliarden Datenelemente verknüpft, um die Vertrauenswürdigkeit ihrer Daten zu gewährleisten, Risiken zu minimieren und den Zeitaufwand zu verringern. Weitere Informationen über Workiva (NYSE:WK) sind erhältlich unter workiva.com.

Hinweis: Aussage wurde nicht von FORTUNE® oder Fortune Media IP Limited bestätigt. FORTUNE® und FORTUNE 500® sind eingetragene Marken von Fortune Media IP Limited und werden unter Lizenz verwendet. FORTUNE und Fortune Media IP Limited sind nicht mit Workiva Inc. verbunden und unterstützen keine Produkte oder Dienstleistungen von Workiva Inc.

Über Trintech

Trintech Inc. ist Pionier auf dem Gebiet der Softwarelösungen für das Financial Corporate Performance Management (FCPM) und verfügt über eine überragende Technologie- und Finanzexpertise, um innovative, Cloud-basierte Softwarelösungen zu entwickeln, die effiziente Finanzoperationen und geschäftskritische Einblicke ermöglichen. Vom Abgleich großer Transaktionsvolumen und der Rationalisierung täglicher betrieblicher Abstimmungen über die Automatisierung und Verwaltung von Bilanzabstimmungen, unternehmensinterner Rechnungslegung, Journalbuchungen, Offenlegungsberichten und Bankgebührenanalysen bis hin zu Governance, Risiko und Compliance – Trintech‘s Portfolio an Finanzlösungen, darunter die Cadency®-Plattform, Adra® Suite und die speziellen Tools ReconNET™, T-Recs® und UPCS®, erleichtern die Verwaltung sämtlicher Aspekte der Finanzabschlussprozesse. Mehr als 3.500 Kunden weltweit – unter ihnen die Mehrzahl der Fortune-100-Unternehmen – setzen auf die Cloud-basierte Software von Trintech, um die Effizienz, Zuverlässigkeit und die strategischen Einblicke in ihre Finanzoperationen kontinuierlich zu optimieren.

Trintech unterhält seinen Hauptsitz in Dallas, US-Bundesstaat Texas, sowie Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Australien, Singapur, Frankreich, Deutschland, Irland, den Niederlanden und den skandinavischen Ländern und kooperiert mit strategischen Partnern in Südafrika, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Um mehr über Trintech zu erfahren, besuchen Sie www.trintech.com, oder kontaktieren Sie uns über LinkedIn, Facebook und Twitter.

