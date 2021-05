WYNN RESORTS - Jetzt kommt es darauf an!

Der ein oder andere Deutsche wird in diesen Tagen vielleicht etwas sehnsüchtig in Richtung USA blicken. Denn was den Rückkehr zur Normalität anbelangt, sind die Vereinigten Staaten von Amerika schon deutlich weiter. Präsident Joe Biden kündigte in der Vorwoche an, dass die Gesundheitsbehörde CDC die Auflagen im Kampf gegen das Coronavirus weiter gelockert hat. Demnach dürften bereits vollständig Geimpfte nun wieder vollständig auf das Tragen einer Maske verzichten, wohlgemerkt auch in geschlossenen Räumen. Auch ist die Pflicht, gewisse Abstände einzuhalten, aufgehoben worden. CDC-Chefin Rochelle Walensky: "Wir haben uns alle nach diesem Moment gesehnt, in dem wir wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren können." Ein Kinobesuch, ein Traing im Fitnessstudio, aber auch das Essen im Restaurant, ist nun für Geimpfte wieder "wie früher" möglich.

Kein Wunder, dass der Markt die Re-Opening-Story auch bei den Aktien weiter voll spielt. Nach einer Konsolidierung geben gerade Titel aus dem Reise- und Touristikbereich wieder den Ton an. Erst in der Vorwoche analysierte ich das Papier von Wynn Resorts.

Anschließend klopfte das Papier die Unterstützungszone um 120 USD noch einmal ab und löst sich in dieser Woche erneut davon. Im Fokus steht der Abwärtstrend seit März. Kann die Aktie diese Hürde hinter sich lassen, lautet das erste Ziel 132,10 USD. Ein Ausbruch über dieses Hoch würde die Konsolidierung seit März zumindest unterbrechen. Im Idealfall erreicht die Aktie auf Sicht einiger Wochen noch einmal das Hoch bei 143,88 USD.

Unter 119,70 USD wäre dagegen ein Verkaufssignal aktiviert, welches Abgaben bis zu einem potenziellen Gap-Close bei 110,19 USD nach sich ziehen könnte.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 2,10 4,20 6,22 Ergebnis je Aktie in USD -19,37 -4,52 0,80 Gewinnwachstum -76,66 % - KGV - - 160 KUV 6,9 3,4 2,3 PEG 0,4 neg. *e = erwartet

Wynn-Resorts-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)