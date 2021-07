Yep, es wäre schlau gewesen, die Walt Disney-Aktie im Crash zu kaufen!

Die Aktie von Walt Disney im Corona-Crash zu kaufen, ja, das wäre mit Blick auf die Aktienkursperformance ein ziemlich cleverer Ansatz gewesen. Immerhin konnte die Aktie in Euro gemessen von ca. 83 Euro im Tief auf bis zu 149 Euro zuletzt steigen. Das 52-Wochen-Hoch liegt sogar bei 171 Euro, was zeigt: Die Aktie hat sich zwischenzeitlich mehr als verdoppelt.

Natürlich trifft das nicht alleine auf die Walt Disney-Aktie zu. Nein, auch andere Aktien haben eine ähnlich starke Performance erzielt. Trotzdem: Mit Blick auf die Qualität, den Wandel und den neuen Wachstumsmarkt des Streamings hätte man als Investor von einer bemerkenswerten Transformation profitieren können. Und das zu einem durchaus günstigen Preis.

Walt Disney-Aktie: Günstig, für Qualität & Wachstum

Das, was weitsichtige Investoren in der Aktie von Walt Disney zu diesem Zeitpunkt natürlich sehen mussten, war das Fehlen wichtiger Umsatzquellen. Freizeitparks sind teilweise geschlossen, auch bis heute nur mit Einschränkungen geöffnet. Auch Kinos hatten lange zu. Eine Basis, die natürlich viele starke Umsatzquellen umfasst hat und im Zahlenwerk noch immer spürbar ist.

Allerdings hätten sich Investoren bei der Walt Disney-Aktie auch auf die Qualität und die Wachstumsmöglichkeiten konzentrieren können. Qualität alleine dahin gehend, dass das Maushaus jede Menge Franchises und reichlich Content besitzt. Aber eben auch mit Blick auf die starken Freizeitparks, die früher oder später zurück zur alten Stärke kommen dürften. Einzelne schlechte Geschäftsjahre haben hier ein günstiges Szenario kreiert, das man hätte nutzen können.

Mit dem Streaming gibt es bei Walt Disney außerdem eine vollkommen neue Perspektive. Insbesondere während der Pandemie hat der Micky-Maus-Konzern über 100 Mio. Abonnenten alleine für Disney+ gewonnen. Mit den anderen Diensten wie Hulu und ESPN+ ist die Anzahl noch bedeutend größer. Oder anders gesagt: Hier formiert sich ein vollkommen neues, trendstarkes Segment, das aus dem Medien- und Freizeitkonzern einen vollkommen anderen Konzern machen kann.

Wer das weitsichtig gesehen hat, der dürfte sich über seinen Einstieg bei Walt Disney freuen. Es gab eben nicht nur die Möglichkeit eines Turnarounds. Nein, sondern gleichzeitig auch ein vollkommen neues Wachstumssegment. Die Mischung hat eine überaus interessante Ausgangslage kreiert.

Auch heute noch interessant …?

Die Walt Disney-Aktie hat seitdem zwar wieder eine Menge Boden gutgemacht. Operativ muss der Medien- und Freizeitkonzern jetzt natürlich auch liefern. Trotzdem könnte mit einem Turnaround und den neuen Wachstumsmöglichkeiten noch immer ein interessanter Investment-Case vorhanden sein. Natürlich gibt es auch andere Freizeitaktien sowie andere Streaming-Aktien. Ob die Qualität jedoch gleich hoch ist? Auch das ist eine überaus relevante Frage.

