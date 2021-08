ZOOM VIDEO - Bullen müssen aufpassen

Zoom Video Communications Inc. - WKN: A2PGJ2 - ISIN: US98980L1017 - Kurs: 358,560 $ ( Nasdaq

Nach dem Allzeithoch bei 588,84 USD vom 19. Oktober 2020 korrigierte die Aktie von Zoom Video ausführlich und fiel am 11. Mai 2021 auf ein Tief bei 273,20 USD zurück. Diese Korrektur lief in einem bullischen Keil ab.

Am 11. Juni kam es zum Ausbruch aus dem Keil. Die Aktie schoss auf 406,48 USD nach oben. Seitdem befindet sie sich in einer Seitwärtsbewegung zwischen diesem Hoch und dem log. 38,2 % Retracement der Rally ab Mai 2021. Dieses Retracement liegt bei 349,24 USD. Am 19. Juli fiel die Aktie im Tief auf 343,82 USD zurück.

Am 05. August scheiterte der Wert am Hoch bei 406,48 USD. Seitdem fällt die Aktie wieder zurück. Gestern kam es zum Bruch des Aufwärtstrend seit 11. Mai. Aber die Unterstützungszone zwischen 349,24 und 343,82 USD ist noch intakt.

Wichtige Unterstützungszone naht

Kurzfristig kann die Aktie von Zoom Video noch in Richtung der Unterstützungszone zwischen 349,24 und 343,82 USD abfallen. Dort könnte sie wieder nach oben drehen und erneut den Widerstandsbereich um 406,48 USD testen. Ein Ausbruch darüber würde Platz für eine weitere Rally in Richtung 460,00 USD oder sogar 486,83 USD schaffen. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 343,82 USD kommen, wäre die Rally der letzten Monate beendet. Die Aktie könnte dann erneut in Richtung des bisherigen Korrekturtiefs bei 273,20 USD abfallen.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Zoom Video ist angeschlagen, aber noch haben die Bullen die besseren Karten.

