ZUR ROSE GROUP - Aktie gefragt nach guten Zahlen

Zur Rose Group AG - WKN: A0Q6J0 - ISIN: CH0042615283 - Kurs: 230,000 Fr (SIX)

Die Schweizer Zur Rose Group (Mutterkonzern der Online-Apotheke DocMorris) ist in den ersten neun Monaten 2020 kräftig gewachsen. Im dritten Quartal erzielte die Gruppe einen Umsatz von 435 Mio. CHF nach 385 Mio. im Vorjahr. Zudem konnte das Unternehmen seinen Anteil Versandapothekenmarkt in Deutschland auf 43 % steigern. Die Aktie legte daraufhin am Mittwochmorgen kräftig zu und stieg zeitweise um knapp 10 %.

Wie ist die Chartsituation einzustufen?

Die Aktie probiert sich nun schon seit mehreren Wochen an einem nachhaltigen Ausbruch über den EMA50 im Tageschart. Gelingt dieser an zwei aufeinanderfolgenden Tagen per Schlusskurs, würde ein prozyklisches Kaufsignal im Chartbild entstehen.

In dem Falle wäre eine explosive Rallybewegung zunächst Richtung 280 CHF, danach potenziell sogar 300 CHF zu favorisieren. Auf der Unterseite sind die Anteilsscheine um 205 bis 210 CHF gut unterstützt -unterhalb dieser Zone wäre ein Re-Test des EMA200 einzuplanen.

Danach sieht es aber aktuell nicht aus - vielmehr probieren sich die Bullen mit den sehr guten Quartalszahlen im Rücken heute erneut an einem Ausbruch über den EMA50 im Tageschart.

Zur Rose Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)