1&1 DRILLISCH - Reaktion auf die Zahlen wird wichtig

1&1 Drillisch AG - WKN: 554550 - ISIN: DE0005545503 - Kurs: 21,260 € (XETRA)

1&1 Drillisch erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von 940,7 Mio. EUR (VJ: 912 Mio. EUR, Analystenprognose: 914 Mio. EUR), einen Service-Umsatz von 747,8 Mio. EUR (VJ: 730 Mio. EUR, Prognose: 741 Mio. EUR) und ein Ebitda von 164 Mio. EUR (VJ: 168,5 Mio. EUR, Prognose: 167 Mio. EUR). Die Prognose für 2020 wird bestätigt.

Quelle: Guidants News

Die Aktie von 1&1 Drillisch befindet sich seit dem Allzeithoch bei 72,35 EUR aus dem Januar 2018 in einer massiven Abwärtsbewegung. Diese führte die Aktie Mitte März auf ein Tief bei 13,29 EUR und damit an das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab dem Tief bei 0,86 EUR aus dem Dezember 2008.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PRO. Jetzt abonnieren!

Nach diesem Tief erholte sich der Wert stark und kletterte an das letzte Zwischentief in der Abwärtsbewegung seit Januar 2018. Dieses Tief liegt bei 21,16 EUR. Seit vorletzter Woche notiert die Aktie an diesem Widerstand. Es kam bisher mehrmals zu minimalen Anstiegen darüber. Aber als Ausbruch können diese Anstiege nicht angesehen werden. Der Wert reagiert vorbörslich zunächst mit leichten Abschlägen auf die aktuellen Zahlen, er notiert knapp 1 % unter dem gestrigen Xetra-Schlusskurs.

Es wird interessant

Das Verhalten am Widerstand bei 21,16 EUR dürfte die Richtung für die nächsten Wochen vorgeben. Gelingt ein stabiler Ausbruch darüber, dann könnte es zu einem weiteren Kursanstieg in Richtung 24,73 EUR oder sogar 31,76 EUR kommen. Sollte sich die Hürde bei 21,16 EUR allerdings als zu hoch herausstellen, würde eine erneute Abwärtsbewegung in Richtung 13,29 EUR drohen. Aktuell lässt sich keines dieses beiden Szenarien klar bevorzugen.

Zusätzlich lesenswert:

LUFTHANSA - Bald am Tief aus dem Jahr 2003?

1&1 Drillisch - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)