1 Grund, die Börse zu fürchten, und 3 Gründe, es nicht zu tun

Das Investieren an der Börse kann riskant sein und erfordert daher die richtige Strategie.

Aber es ist nicht so gefährlich, wie es vielleicht scheint.

Mit dem richtigen Ansatz kannst du dein Geld schützen und Wohlstand schaffen.

Wichtige Punkte

Die Börse kann entmutigend sein, besonders wenn du noch Anfänger bist. Er ist unberechenbar, und es besteht immer die Möglichkeit, dass ein Absturz unmittelbar bevorsteht.

Auch wenn die Börse einschüchternd wirken kann, ist sie nicht so beängstigend, wie es vielleicht scheint. Die richtige Investmentstrategie ist wichtig, denn ein falscher Ansatz kann teuer werden. Es gibt aber auch einige Gründe, warum du dir beim Investieren in Aktien keine Sorgen machen solltest.

Der wichtigste Grund, sich vor der Börse zu fürchten: Du könntest eine Menge verlieren

Die größte Angst beim Investieren ist es, Geld zu verlieren. Ob du nun befürchtest, dass ein Börsencrash deine Ersparnisse vernichtet oder eine schlechte Investition dich viel kosten wird - es gibt berechtigte Gründe, vorsichtig zu sein.

Investiere also nur, wenn du es dir leisten kannst. Wenn du Probleme hast, deine Rechnungen zu bezahlen oder keine Ersparnisse für Notfälle hast, solltest du diese Ziele in Angriff nehmen, bevor du in die Börse investierst.

Es ist auch am besten, gefährliche Taktiken zu vermeiden, wie Daytrading, den Markt zu timen oder hochriskante Investitionen wie Penny Stocks zu kaufen. Während einige Leute mit diesen Strategien eine Menge Geld machen können, überwiegt das Risiko oft die Belohnung.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Börse sicherer ist, als es den Anschein hat, und dass es relativ einfache Wege gibt, um Geld nicht zu verlieren.

Warum du dir beim Investieren keine Sorgen machen solltest

1. Die Börse erholt sich mit großer Wahrscheinlichkeit von Abstürzen

Marktabstürze können plötzlich und heftig sein, und es stimmt, dass deine Investitionen an Wert verlieren können. Aber der Markt hat sich in der Vergangenheit immer wieder von Abstürzen erholt.

Allein in den letzten 20 Jahren hat er mehrere schwere Abstürze erlebt, darunter die Dot-Com-Blase, die Finanzkrise und den Absturz in der Anfangsphase der Pandemie - sowie unzählige andere Korrekturen im Laufe der Jahre. Trotz alledem hat der S&P 500 seit dem Jahr 2000 immer noch um mehr als 200 % zugelegt.

^SPX DATEN VON Y-CHARTS.

Der Schlüssel zum Überleben der Volatilität liegt darin, deine Investitionen nicht zu verkaufen. Starke Aktien erholen sich in der Regel nach einem Marktabsturz wieder, und egal wie tief die Kurse fallen, du verlierst kein Geld, wenn du nicht verkaufst. Indem du deine Investitionen hältst, vermeidest du Geldverluste und kannst die Früchte ernten, wenn sich der Markt wieder erholt.

2. Die Wahl der richtigen Investitionen muss nicht kompliziert sein

Die Auswahl von Aktien kann entmutigend sein, vor allem, wenn du scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten zur Auswahl hast. Denn die falschen Aktien können dein Portfolio zerstören. Die richtigen Investitionen zu finden, muss jedoch nicht schwierig sein, selbst wenn du noch Anfänger bist.

Eine gute Möglichkeit ist ein S&P 500 ETF. Diese Fonds enthalten alle Aktien des S&P 500-Index, also rund 500 der größten Unternehmen in den USA. Der S&P 500 ist eine der besten Darstellungen des Gesamtmarktes, und da sich der Markt in der Vergangenheit immer von Abschwüngen erholt hat, ist bei S&P 500-ETFs fast garantiert, dass sie sich ebenfalls erholen.

Das Beste daran ist, dass du dich nicht um die Auswahl von Aktien kümmern oder die tägliche Marktentwicklung im Auge behalten musst. Diese Investitionen werden zwar kurzfristig Schwankungen unterliegen, aber langfristig ist es sehr wahrscheinlich, dass sie eine positive Durchschnittsrendite erzielen.

3. Investieren ist eine der besten Möglichkeiten, Wohlstand zu schaffen

Trotz der nahezu konstanten Volatilität ist die Börse nach wie vor eine der effektivsten Möglichkeiten, ein Leben lang Wohlstand aufzubauen. Selbst wenn du dir nicht viel leisten kannst, könntest du durch Investieren Hunderttausende von Dollar oder mehr verdienen.

Nehmen wir an, du kannst es dir leisten, 100 US-Dollar pro Monat an der Börse zu investieren, und du erzielst eine durchschnittliche Rendite von 8 % pro Jahr.

Nach 35 Jahren hättest du etwa 207.000 US-Dollar. Wenn du in der Lage wärst, für weitere fünf Jahre zu investieren, hättest du etwa 311.000 US-Dollar, wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben.

Die Börse hat schon immer ihren Anteil an Höhen und Tiefen erlebt und es ist normal, dass man beim Investieren nervös ist. Aber solange du strategisch überlegst, wo du investierst, überwiegen die Vorteile bei weitem die Risiken.

