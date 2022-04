10.000 Euro investiert in Realty Income bringen mehr als 431 Euro Dividende

Wer im Moment 10.000 Euro in Realty Income investiert, der erhält 431 Euro Dividende pro Jahr. Zugegebenermaßen nicht als einen solchen Einmalbetrag. Nein, sondern geteilt durch zwölf, da es eine monatliche Dividende gibt. Trotzdem wirken die 431 Euro Dividende nicht unattraktiv.

Zumal Realty Income seit über 51 Jahren konsequent eine Dividende auszahlt, seit mehr als zweieinhalb Jahrzehnten auch als börsennotierter REIT. Mit 115 Dividendenerhöhungen innerhalb dieses Zeitraums ist die Historie legendär.

Allerdings bringen 10.000 Euro investiert in Realty Income mehr als nur die Dividende. Vielleicht sogar ungeahnte Möglichkeiten trotz dieser inzwischen erreichten Größe. Es gibt Indikatoren, die sagen: Jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung für den REIT.

10.000 Euro in Realty Income: Neue Wachstumsphase?

Natürlich ist eine Investition von 10.000 Euro in Realty Income vor allem für die Dividende relevant. Aber 431 Euro sollten bei einem solchen Einsatz nicht die Ultima Ratio sein. Sind sie auch nicht. Schließlich zeigt alleine das Ausschüttungsverhältnis von unter 80 %, dass es weitere Flexibilität gibt. Zum Beispiel für Dividendenerhöhungen oder für andere Dinge, die eben Bestandteil dieses Gesamtpaketes sind.

Allerdings besitzt Realty Income ein neues Fundament. Das Management hat zuletzt besonders stark in Wachstum investiert. Die Übernahme des VEREIT hat das Fundament auf ein Portfolio von inzwischen 11.000 Immobilieneinheiten gehievt. Gleichzeitig sind die Stabilität und die operative Stärke so stark, dass das Management weitere Deals einfädeln konnte. Zum Beispiel den Kauf eines ersten Casinos für 1,7 Mrd. US-Dollar. Natürlich führt das nicht direkt zu Diversifikation in der Breite. Aber mengenmäßig zu einem soliden Wachstum aufgrund des Volumens.

Das Management von Realty Income ist daher jetzt in der exklusiven Lage, auch größere Deals zu bewerkstelligen. Genau das kann eine neue Phase des Wachstums einläuten. Der Casino-Deal und die Übernahme des VEREIT sollten sich jedenfalls in einem operativen Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie niederschlagen. Wer jetzt 10.000 Euro in diese Aktie investiert, der sollte sich daher nicht nur die 431 Euro Dividende sichern. Nein, sondern zugleich auch daran glauben, dass Wachstum durch Zukäufe langfristig möglich bleibt.

Qualität und ein moderates Wachstum!

Natürlich müssen es nicht 10.000 Euro sein, die man in Realty Income investiert. Kleinere Beträge mit entsprechend weniger Dividende sind ebenfalls möglich. In meinem Portfolio erreicht der Real Estate Investment Trust jedoch bald ein solches Volumen und ich bereue es nicht. In der Qualität dieses REITs und monatlichen Zahlers sehe ich eine stabile Basis für mein passives Einkommen.

Aber meine Investitionsthese basiert eben auf mehr: auf moderatem Wachstum, Dividendenwachstum und einem steigenden passiven Einkommen. Beziehungsweise auch darauf, dass sich der innere Wert der Aktie und damit der Aktienkurs ebenfalls konsequent erhöht.

Der Artikel 10.000 Euro investiert in Realty Income bringen mehr als 431 Euro Dividende ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool