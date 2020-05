11.700 Punkte und nicht weiter - Wochenrückblick

Sämtliche Corona-Sorgen werden in den Hintergrund gedrängt. Man setzt auf die Zukunft, schaut also auf die Wirtschaft, die langsam wieder hochgefahren wird, durch die Lockerungen. Was in dieser Woche treibend war und was in der kommenden Woche zu erwarten ist, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Roth von Oddo Seydler.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008232125, DE0008469008