19 Tote und Dutzende Verletzte bei Wohnhausbrand in New York

(Reuters) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in New York sind nach Angaben von Bürgermeister Eric Adams am Sonntag 19 Menschen ums Leben gekommen.

Darunter seien neun Kinder, sagte Adams dem Sender CNN. Es handle sich um eines der schlimmsten Feuer in der Stadt in jüngerer Zeit. Zuvor hatte die Feuerwehr mitgeteilt, 60 Menschen seien verletzt worden, davon 32 lebensgefährlich. Nach Angaben des New Yorker Feuerwehrchefs Daniel Nigro breitete sich der Rauch in dem 19-geschossigen Haus rasch aus, weil die Tür der in Brand geratenen Wohnung geöffnet war. Viele Bewohner hätten Rauchvergiftungen erlitten. 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Ursache des Feuers im Stadtbezirk Bronx war zunächst unklar. Der Kongressabgeordnete Ritchie Torres von der Demokratischen Partei, in dessen Wahlbezirk das Gebäude steht, sprach von einer jahrzehntelangen Vernachlässigung von Investitionen in erschwinglichen Wohnraum. Dies stelle ein Sicherheitsrisiko dar und ermögliche derart verheerende Brände.