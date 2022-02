2 Aktien, die man jetzt kaufen und für immer halten sollte, um reicher zu werden

Diese Aktien waren in der Vergangenheit sehr volatil, aber in den nächsten zehn Jahren könnten sie profitable Investitionen sein.

Airbnb schafft mit über 4 Millionen Gastgebern, die ihr Zuhause mit anderen teilen, eine neue Art, Urlaub zu machen.

Latch ist ein aufstrebendes Technologieunternehmen, das sich in der Wohnungsbranche schnell durchsetzt.

Wichtige Punkte

Wenn du in den nächsten zehn Jahren oder länger reicher werden willst, ist die beste Strategie, einfach zu investieren. Von 1927 bis 2018 standen die Chancen, Geld zu verdienen, sehr gut für den langfristigen Investor: Bei einer einjährigen Haltedauer lag die Chance auf positive Renditen bei nur 73 % der Fälle. Bei einer Haltedauer von zehn Jahren in diesem Zeitraum lag die Chance auf eine positive Rendite dagegen bei 94 %.

Da sich die Zeit im Markt als besser erweist als eine Strategie, die auf das Timing des Marktes abzielt, wäre es für jeden neuen Investor von Vorteil, so früh wie möglich ein lebenslanger Investor zu werden. Airbnb und Latch könnten auf lange Sicht unglaubliche Renditen bringen, weshalb Anleger, die reicher werden wollen, diese beiden Unternehmen in Betracht ziehen sollten.

Eine neue Art, Urlaub zu machen

Viele von uns haben wahrscheinlich schon Airbnb genutzt, um eine einzigartige Unterkunft für ihren Urlaub zu finden. Das Unternehmen bietet keine Standard-Hotelzimmer an, sondern ermöglicht es seinen Gästen, in ganzen Häusern, Hütten, Baumhäusern und Millionen anderer einzigartiger Unterkünfte Urlaub zu machen.

Der Wettbewerbsvorteil von Airbnb ist ein doppelter. Erstens konzentriert sich das Unternehmen darauf, Airbnb zu einem der besten Orte für Gastgeber zu machen, die ihre Räume vermieten wollen. Im November kündigte das Unternehmen AirCover an - eine umfassende Absicherung für Gastgeber/innen, die ihr Zuhause mit allem von der Haftpflichtversicherung bis zum Schutz vor Haustierschäden schützen wollen. Das Unternehmen hat bereits über 4 Millionen Gastgeber in 200 Ländern auf der ganzen Welt, aber das Unternehmen hat sich sehr darauf konzentriert, diese Zahl zu erhöhen und das Gastgebererlebnis auf Airbnb zum besten in der Branche zu machen.

Die andere Seite der Medaille ist die Kundenerfahrung. Kürzlich hat Airbnb eine Funktion für verifiziertes WiFi eingeführt, die eine Sorge ausräumt, die Menschen hatten, die Airbnb nutzen wollten, um von überall aus zu arbeiten: zuverlässiges WiFi. Jetzt können Verbraucherinnen und Verbraucher Airbnb nutzen, um einzigartige Orte zum Leben und Arbeiten zu finden, ohne sich Gedanken über die Internetverbindung machen zu müssen. Viele neue Funktionen und Dienste sind in Arbeit, darunter Belohnungsprogramme, die Möglichkeit, mit Kryptowährungen zu bezahlen, und die Verbesserung der Preisanzeige in der mobilen App.

Airbnb legt großen Wert auf die kontinuierliche Verbesserung seiner Plattform, und diese Einstellung hat dazu geführt, dass das Unternehmen eine starke Performance erbringt. Im dritten Quartal meldete das Unternehmen einen Umsatz von 2,2 Mrd. US-Dollar - ein Zuwachs von 37 % im Vergleich zum dritten Quartal 2019 -, was zeigt, dass Airbnb die Turbulenzen der Pandemie bereits hinter sich gelassen hat und einen Rekordumsatz erzielt. Konkurrenten wie Hilton Worldwide und Marriott International haben nicht einmal annähernd ihre Umsatzzahlen von vor den Lockdowns erreicht.

Die Aktien von Airbnb sind in den letzten drei Monaten um 23 % eingebrochen, obwohl die Plattform sehr innovativ ist und wächst. Damit liegt die Bewertung von Airbnb bei einem KUV von 13,5 - eine Bewertung, die viel höher ist als die von Marriott oder Hilton. Airbnb mit Hilton in Bezug auf Innovation zu vergleichen, ist jedoch so, als würde man Netflix mit Blockbuster in den frühen 2000er-Jahren vergleichen; der Innovationsunterschied zwischen Airbnb und seinen Konkurrenten wird wahrscheinlich dazu führen, dass Airbnb in den nächsten zehn Jahren deutlich besser abschneidet. Ich gehe davon aus, dass Airbnb mit einem vorausschauenden Managementteam in den nächsten zehn Jahren oder länger ein tolles Unternehmen sein wird.

Das Sicherheits- und Managementsystem für unsere Zeit

Latch ist ein Software-as-a-Service (SaaS)- und Hardware-Unternehmen, das intelligente Schlösser und die dazugehörige Software für große Wohngebäude anbietet. Die Schlösser brauchen keine Schlüssel, sondern können durch einfaches Antippen eines Telefons geöffnet werden. Die Software ist jedoch der wahre Schatz von Latch. Sie ermöglicht es Wohnungsverwaltern, den gesamten Wohnkomplex aus der Vogelperspektive zu sehen. Die Verwalter können Besuchern oder Servicemitarbeitern bequem von ihrem Büro aus Zutritt zu den Räumen gewähren, und es ist für die Verwalter ein Leichtes, potenzielle Diebstähle und Einbrüche zu erkennen.

Seit 2017 hat das Unternehmen keinen einzigen Kunden verloren, und Latch-Produkte werden heute in 30 % aller im Bau befindlichen Wohnungen in den USA installiert. Sobald die Schlösser in einem Gebäude installiert sind, kann es schwierig sein, alle Schlösser zu entfernen und auszutauschen. Darüber hinaus schätzt Latch, dass seine Produkte den Verwaltern ermöglichen, pro Wohnung jährlich 200 US-Dollar weniger auszugeben und gleichzeitig die Einnahmen pro Wohnung um 350 US-Dollar zu erhöhen. Daher könnten einige Vermieter die Miete erhöhen.

Aufgrund der großen Akzeptanz von Latch im ganzen Land stieg der Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 120 % auf 11 Millionen US-Dollar, aber noch wichtiger ist, dass die Buchungen um 181 % auf 96 Millionen US-Dollar stiegen. Latch schließt Verträge mit zukünftigen Vermietern ab, bevor die Wohngebäude überhaupt gebaut sind, sodass die Buchungen Zusagen von Verwaltern sind, Kunden zu werden, nachdem der Bau abgeschlossen ist. Da der Bau bis zu zwei Jahre dauern kann, werden diese Buchungen wahrscheinlich in diesem Zeitraum in Einnahmen umgewandelt. Sie sind jedoch nicht bindend, sodass Latch das Risiko eingeht, dass die Manager abspringen, bevor sie Kunden werden.

Das Unternehmen macht derzeit Verluste - in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 waren es 112 Millionen US-Dollar -, aber die Verluste wachsen langsamer als die Einnahmen. Wenn das Unternehmen weiterwächst, werden diese Verluste im Vergleich zu den Einnahmen weniger bedeutend werden. Latch wird derzeit mit dem 26-Fachen des Umsatzes gehandelt - ein sehr hoher Wert für eine Tech-Aktie. Wenn das Unternehmen jedoch im nächsten Jahr weiterhin dreistellige Wachstumsraten erzielen kann, wird dieser Wert schnell sinken. Angesichts der großen Akzeptanz, die Latch in diesem 54-Milliarden-Dollar-Markt erfährt, könnte das Unternehmen in den nächsten zehn Jahren erfolgreich sein und die Aktionäre könnten in dieser Zeit gut belohnt werden.

