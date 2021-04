2 Gründe, warum ich Redfin & Beyond Meat gekauft habe!

Ja, ich habe in diesem Jahr Aktien von Beyond Meat und auch von Redfin gekauft. Beide Aktien setzen auf den Ansatz, den ich künftig verstärkt wählen möchte: nämlich starke Wachstumsaktien, die langfristig herausragende Renditen generieren können.

Die Aktien von Beyond Meat und Redfin haben teilweise eine Schwächeperiode hinter sich. Da ich allerdings einen Ansatz verfolge, der auf Jahre und Jahrzehnte aus ist, ist mir diese kurzfristige Performance eigentlich ziemlich egal.

Ich sehe nämlich viel Potenzial in den Aktien von Beyond Meat und Redfin. Das sind die Gründe, warum ich auf diese beiden spannenden Akteure setze. Lass mich das etwas näher ausführen.

Redfin & Beyond Meat: Gigantische Märkte

Grundsätzlich besitzen die Aktien von Beyond Meat und auch von Redfin eine wesentliche Besonderheit: Nämlich ein gigantisches Marktpotenzial, das langfristig ausgereizt werden kann. Die Wachstumsgeschichten könnten sich sogar erst am Beginn befinden, was die Chancen noch attraktiver werden lässt.

Redfin setzt darauf, dass sich das Makler- und Immobilienwesen zukünftig sehr stark digitalisiert. Dabei greift das Management aggressiv mit niedrigen Gebühren von 1 bis 1,5 % an. Ein Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu analogen Makler-Dienstleistungen, zweifellos. Allein in den USA gehen die Immobilientransaktionen in die Milliarden. Das zeigt, wie groß das Potenzial ist. Vor allem, da der Akteur auch selbst aktiv Immobilien kauft und verkauft. Das könnte die Marktchance noch einmal bedeutend ausweiten.

Beyond Meat hingegen setzt auf den Markt der Fleischalternativen. Das klingt wie ein Veganer-Fetisch? Könnte es in Teilen auch sein. Durch die Flexitarier-Fantasie gibt es jedoch ein bedeutend größeres Marktpotenzial. Gängige Prognosen rechnen damit, dass der Markt einen Anteil am Fleischmarkt von 10 % erreichen könnte. Oder aber insgesamt 140 Mrd. US-Dollar. Das zeigt: Auch hier ist das Ende der Fahnenstange womöglich längst nicht erreicht.

Die Märkte alleine sind daher besonders gehaltvoll. Beziehungsweise stehen erst am Beginn ihrer Entwicklung. Das könnte gigantische Renditen langfristig orientiert nach sich ziehen. Zumindest wenn unternehmensorientiert die Investitionsthesen zünden.

Die Bewertungen sind preiswert

Allerdings ist das alleine nicht alles: Zusätzlich zum gigantischen Marktpotenzial gibt es außerdem geringe Bewertungen, die diese Aktien eint. Beyond Meat wird beispielsweise mit einem Börsengewicht von ca. 8,55 Mrd. US-Dollar bewertet. Redfin hingegen kommt auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 6,8 Mrd. US-Dollar.

Wenn wir diese Bewertungslage mit dem Wachstums- und Marktpotenzial in Verbindung bringen, so sehe ich gigantische Chancen. Selbst wenn nur eine Investment-These aufgeht, könnte diese Aktie für einen Underperformer mit performen. Allerdings: Es könnte sein, dass sowohl Beyond Meat als auch Redfin ihr Potenzial ausspielen. Das wäre mir natürlich das liebste Szenario.

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat und Redfin. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat und Redfin.

