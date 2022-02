2 super Aktien, die man schon für weniger als 50 Euro kaufen kann

Um an der Börse erfolgreich zu sein, braucht es nicht viel Geld. Viele Aktien sind schon mit einem Budget von nur 50 Euro oder weniger zu haben. Noch dazu hat der starke Wettbewerb unter den Onlinebrokern dazu geführt, dass der Handel mit Aktien extrem günstig und einfach geworden ist.

Mit weniger als 50 Euro zur ersten Aktie

Beste Voraussetzungen also, um auch kleinere Beträge zu investieren. Hier sind deshalb zwei Top-Aktien, die man schon für weniger als 50 Euro kaufen kann.

Für die Chiphersteller weltweit könnten die Geschäfte aktuell kaum besser laufen. Hierzulande kann sich insbesondere der Chiphersteller Infineon über diese Situation freuen. Dank der boomenden Nachfrage nach Halbleitern kann sich Infineon tatsächlich kaum vor Aufträgen retten. Die hohe Nachfrage sorgt einerseits dafür, dass die Umsätze kräftig steigen. Auf der anderen Seite können auch die Preise kräftig angehoben werden, was die Gewinne in die Höhe schnellen lässt.

Im Ende September zu Ende gegangenen Geschäftsjahr konnte Infineon den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 29 % auf 11,06 Mrd. Euro steigern. Der Nettogewinn hat sich sogar auf fast 1,2 Mrd. Euro mehr als verdreifacht. Je Aktie hat Infineon in dem Geschäftsjahr 0,87 Euro verdient.

Auch im laufenden Geschäftsjahr soll das Wachstum mit voller Kraft weitergehen. Der Umsatz soll auf bis zu 13,5 Mrd. Euro klettern und die Gewinnmarge weiter steigen. Das klingt ganz nach weiter kräftig steigenden Gewinnen.

In den aktuellen Kursturbulenzen ist auch die Infineon-Aktie unter Druck geraten. Aktuell kostet eine Aktie 33,50 Euro und bietet damit die Möglichkeit, auch mit kleineren Beträgen vom Boom der Chipbranche zu profitieren (Stand 04.02.2022, relevant für alle Kurse).

Aber nicht nur für Halbleiterhersteller laufen die Geschäfte hervorragend. Auch eine andere Branche kann sich über kräftig steigende Umsätze freuen. Seit Beginn der Pandemie ist die Zahl der Privatanleger an der Börse deutlich gestiegen. Diese Entwicklung spiegelt sich in den Umsätzen der Broker wieder. FlatexDegiro konnte entsprechend in den letzten beiden Jahren starke Zuwächse beim Umsatz verbuchen. Dank eines Aktiensplits im letzten Jahr ist auch diese Aktie mit einem aktuellen Kurs von 17,62 Euro für die Anlage von kleinen Beträgen geeignet.

Und für diese 17,62 Euro bekommt man so einiges geboten. Denn FlatexDegiro hat große Wachstumspläne für die kommenden Jahre. Schon jetzt hat das Unternehmen mehr als 2 Mio. Kunden und ist hochprofitabel. Im Geschäftsjahr 2020 lag der Gewinn je Aktie bei 2,18 Euro!

Bis 2025 soll die Zahl der Kunden aber auf mehr als 8 Mio. steigen. Das dürfte auch Umsatz und Gewinn in die Höhe treiben, wenn alles nach Plan verläuft. Allerdings hängt das wohl sehr davon ab, ob die Zahl der Privatanleger an der Börse auch in Zukunft weiter steigen wird. In den letzten Jahren hatte man zumindest keine Probleme die Kundenzahl zu steigern. Allein im letzten Jahr hat sich die Zahl fast verdoppelt.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

