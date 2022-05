ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Encavis auf 24,70 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Encavis von 28,40 auf 24,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Solar- und Windpark-Betreiber habe gute Eckdaten für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Jan Bauer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte aber sein Bewertungsmodell an das Umfeld steigender Zinsen an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

