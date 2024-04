AKTIE IM FOKUS: RWE sehr schwach - Negative Nachrichten aus den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die in diesem Jahr schwachen Aktien von RWE haben am Montag nochmals deutlich eingebüßt. Händler verwiesen auf stornierte Verhandlungen für große Offshore-Windprojekte durch den US-Bundesstaat New York. Für die Stimmung gegenüber den Versorger-Papieren sei dies zumindest negativ.

Analyst Peter Crampton von der britischen Investmentbank Barclays sieht in der Kursschwäche von RWE allerdings eine Kaufgelegenheit für längerfristig orientierte Anleger.

Zuletzt verloren RWE als Schusslicht im Dax 2,4 Prozent auf 31,67 Euro. Bei knapp 33 Euro sind die Titel derzeit gedeckelt, eine Unterstützung findet sich an der 30-Euro-Marke. Mit einem Abschlag von 23 Prozent seit Jahresbeginn sind sie 2024 der bislang größte Verlierer im Dax./ajx/jha/