DGAP-News: EV Digital Invest AG: Bekanntmachung nach Ablauf des Stabilisierungszeitraums gemäß Art. 6 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Nichtdurchführung v

DGAP-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Börsengang

EV Digital Invest AG: Bekanntmachung nach Ablauf des Stabilisierungszeitraums gemäß Art. 6 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Nichtdurchführung v



03.05.2022 / 06:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EV Digital Invest AG: Bekanntmachung nach Ablauf des Stabilisierungszeitraums gemäß Art. 6 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Nichtdurchführung von Stabilisierungsmaßnahmen



Berlin, 3. Mai 2022. Im Anschluss an die Vor-Stabilisierungs-Mitteilung vom 14. April 2022 hat die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main, Deutschland ("Stabilisierungsmanager"), in ihrer Funktion als Stabilisierungsmanager der EV Digital Invest AG, Berlin, Deutschland ("Emittent"), Ansprechpartner: Marc Laubenheimer; Telefon: +49 (0) 30 403 691 550), am 3. Mai 2022 mitgeteilt, dass der Stabilisierungsmanager die Stabilisierungen (im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. (d) der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)) am 3. Mai 2022 ohne die Vornahme von Stabilisierungsmaßnahmen beendet hat. Im Rahmen des Angebots ist keine Mehrzuteilung erfolgt. Der Emittent gibt daher folgende Informationen bekannt:

Die Wertpapiere: Emittent: EV Digital Invest AG Nominelles Gesamtvolumen des Angebots

(ohne Mehrzuteilungsoption): 450.000 Beschreibung: Stückaktien ISIN DE000A3DD6W5 Angebotspreis: EUR 14,00 Sonstige Angebotsbedingungen: Nicht zutreffend Stabilisierung: Stabilisierungsmanager: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Beginn des Stabilisierungszeitraums: 3. Mai 2022 Ende des Stabilisierungszeitraums: 3. Mai 2022 Handelsplatz der Stabilisierung: Frankfurter Wertpapierbörse (Scale), Xetra Anzahl gekaufter Aktien im Rahmen der Stabilisierung Keine

