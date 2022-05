Worauf achtet die Wall Street bei der FED-Tagung?

Die vor Handelsstart gemeldeten Ergebnisse fallen überwiegend erfreulich aus, wobei es bei Pfizer bergab geht. Ansonsten fokussiert sich die Wall Street vor allem auf die am Mittwoch anstehenden FED-Sitzung. Ein negativer Schock, wird kaum mehr möglich sein.





0:00 - Intro

0:43 - Unverändert in den Tag

1:43 - Was macht die Amerikanische Notenbank?

5:41 - US-Dollar Index

6:55 - Kurzfristige vs. langfristige Geldpolitik

9:34 - Avis profitiert

10:28 - Expedia | Hilton | MGM Resorts

12:50 - Verlierer: Pfizer

15:29 - DuPont | Covestro

16:28 - Clorox

17:55 - Nvidia



