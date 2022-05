DGAP-News: Glarner Kantonalbank wieder mit AA Rating und Ausblick «stabil» (deutsch)

Glarner Kantonalbank wieder mit AA Rating und Ausblick «stabil» ^ Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Rating Glarner Kantonalbank wieder mit AA Rating und Ausblick «stabil» 05.05.2022 / 07:30 --------------------------------------------------------------------------- Glarus, 05. Mai 2022 - Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) erhöht das Rating der Glarner Kantonalbank (GLKB) für langfristige Verbindlichkeiten von AA- auf AA, mit Ausblick «stabil». Die Einstufung für die kurzfristigen Verbindlichkeiten bleibt unverändert bei der Höchstnote A-1+. S&P reagiert mit der Erhöhung des Ratings für langfristige Verbindlichkeiten auf den Entscheid des Glarner Stimmvolks vom 1. Mai 2022, wonach sowohl die Mehrheitsbeteiligung an der GLKB durch den Kanton als auch die Staatsgarantie erhalten bleiben. S&P hatte im Jahr 2020 die GLKB vor dem Hintergrund dieser Abstimmung vorsorglich herabgestuft und macht dies nun nach dem Entscheid an der Glarner Landsgemeinde wieder rückgängig. Rating GLKB Langfristige Verbindlichkeiten: AA Kurzfristige Verbindlichkeiten: A-1+ Ausblick: «stabil» Weitere Details können dem Ratingbericht von S&P (nur in Englisch) unter www.glkb.ch/investor entnommen werden. --------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilungen --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Glarner Kantonalbank AG Hauptstrasse 21 8750 Glarus Schweiz Telefon: 0844 773 773 E-Mail: corina.freuler@glkb.ch ISIN: CH0189396655 Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1344121 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1344121 05.05.2022 °