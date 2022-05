DGAP-News: Jahresstart für PVA TePla mit hohem Umsatzanstieg und weiterhin sehr starkem Auftragseingang (deutsch)

Jahresstart für PVA TePla mit hohem Umsatzanstieg und weiterhin sehr starkem Auftragseingang

^ DGAP-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Jahresstart für PVA TePla mit hohem Umsatzanstieg und weiterhin sehr starkem Auftragseingang 05.05.2022 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Jahresstart für PVA TePla mit hohem Umsatzanstieg und weiterhin sehr starkem Auftragseingang - Auftragseingang mit 61,4 Mio. EUR mehr als verdoppelt - Umsatz mit 33 Mio. EUR 40% über dem Vorjahreszeitraum - EBITDA-Marge stabil bei 10,2% - EBIT-Marge auf 6,9% (VJ: 5,5%) angestiegen Auftragseingang und -bestand Der Auftragseingang liegt mit 61,4 Mio. EUR im ersten Quartal 2022 um rund 140% über dem Vorjahreszeitraum (25,5 Mio. EUR). In beiden Geschäftsbereichen - Semiconductor und Industrial Systems - haben sich die Kundenaufträge mehr als verdoppelt. Beide Geschäftsbereiche profitierten von der großen Nachfrage nach Prozessanlagen für die Herstellung von Hightech-Materialien und komplexen Bauteilen. Insbesondere zu erwähnen ist ein im ersten Quartal eingegangener Volumenauftrag zur Lieferung von Anlagen zur Herstellung von Siliziumkarbid (SiC)-Kristallen. Für viele industrielle Anwendungen im Bereich der Leistungselektronik ist SiC von strategischer Bedeutung. Der Auftragsbestand hat mit 311,1 Mio. EUR eine neue Rekordhöhe erreicht und bildet eine starke Basis zur Erreichung unserer mittelfristigen Ziele. Umsatz und Ergebnis Mit 33,3 Mio. Euro (VJ: 23,8 Mio. EUR) liegt der Umsatz im ersten Quartal 2022 deutlich über dem Vorjahresniveau. Die operative Marge (EBITDA) liegt wie im ersten Quartal 2021 stabil bei 10,2%. Das EBIT legte mit 2,3 Mio. EUR (VJ: 1,3 Mio. EUR) sowie einer Marge von 6,9% (VJ: 5,5%) weiter zu. Prognose Der Vorstand bestätigt die bisherige Aussage zur Geschäftsentwicklung 2022 und erwartet weiterhin ein gutes Geschäftsjahr mit einem Umsatz in der Bandbreite von 170 - 180 Mio. EUR und einem operativen Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 25 und 27 Mio. EUR. Kontakt Dr. Gert Fisahn Investor Relations Phone: +49(0)641/68690-400 mailto:gert.fisahn@pvatepla.com --------------------------------------------------------------------------- 05.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: PVA TePla AG Im Westpark 10-12 35435 Wettenberg Deutschland Telefon: 0641/686900 Fax: 0641/68690800 E-Mail: info@pvatepla.com Internet: www.pvatepla.com ISIN: DE0007461006 WKN: 746100 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1343647 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1343647 05.05.2022 °