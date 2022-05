OTS: ProSiebenSat.1 Media SE / ProSiebenSat.1-Hauptversammlung wählt ...

ProSiebenSat.1-Hauptversammlung wählt Aufsichtsratsmitglieder - Dr. Andreas Wiele neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats Unterföhring (ots) - - Versammlung folgt Empfehlung zur Wiederwahl von Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher und zur Wahl von Bert Habets in den Aufsichtsrat - Hauptversammlung nimmt Dividendenvorschlag von 0,80 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie an - Aktionär:innen stimmen allen weiteren Beschlussvorlagen zu und entlasten Vorstand und Aufsichtsrat Unterföhring, 5. Mai 2022 . Bei der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE haben die Aktionär:innen Dr. Andreas Wiele als Aufsichtsrat bestätigt und Bert Habets neu in den Aufsichtsrat gewählt. Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher, der dem Kontrollgremium bereits seit 2015 angehört, wurde als Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt. Damit folgte die Hauptversammlung, die in diesem Jahr aufgrund der COVID-19-Pandemie erneut virtuell abgehalten wurde, den Kandidatenvorschlägen des Aufsichtsrats. Dr. Andreas Wiele, ehemaliger Vorstand der Axel Springer SE, ist bereits seit Februar 2022 als gerichtlich bestelltes Mitglied im ProSiebenSat.1-Aufsichtsrat aktiv und wurde im Rahmen der heutigen Hauptversammlung als solches bestätigt. Er folgte auf Adam Cahan, der im November 2021 sein Mandat niedergelegt hatte. Im Anschluss an die Versammlung wählte der Aufsichtsrat Dr. Wiele zum neuen Vorsitzenden des Gremiums. Damit tritt Dr. Wiele, wie vorgeschlagen, die Nachfolge von Dr. Werner Brandt an, der sich entschieden hatte, nach acht Jahren und zwei Wahlperioden nicht erneut als Aufsichtsrat zu kandidieren. Dr. Andreas Wiele, neuer Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Ich bin von der klaren Strategie von ProSiebenSat.1 überzeugt und freue mich darauf, die Gruppe bei ihrem weiteren Wachstum zu begleiten sowie alle Aktionärinnen und Aktionäre des Unternehmens zu vertreten. Ich möchte mich bei ihnen sowie dem Aufsichtsrat herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken." Neben der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder haben die Aktionär:innen der ProSiebenSat.1 Media SE bei der heutigen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 0,80 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen. Dies entspricht einer Erhöhung um 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Vorjahr: 0,49 Euro) sowie der Dividendenpolitik des Unternehmens, rund 50 Prozent des bereinigten Konzernjahresüberschusses als Dividende auszuschütten. Die Dividende wird am 10. Mai 2022 ausgezahlt. In weiteren Tagesordnungspunkten hat die diesjährige Hauptversammlung die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 entlastet. Alle sonstigen zustimmungspflichtigen Beschlussvorschläge wurden ebenfalls mit deutlicher Mehrheit angenommen. Rainer Beaujean, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE : "Ich bedanke mich im Namen des Vorstands für das Vertrauen in die Strategie und Führung des Unternehmens, welches die Aktionär:innen mit ihrer Zustimmung heute zum Ausdruck gebracht haben. 2021 war ein sehr erfolgreiches Jahr für uns, in dem wir die Stärke von ProSiebenSat.1 erneut unter Beweis gestellt haben. Indem unsere Geschäfte ineinandergreifen und aufeinander einzahlen, treiben wir unseren Motor aus Reichweite und Monetarisierung an. Das macht uns zukunftsfit, schafft die Basis für nachhaltiges Wachstum und somit Wert für unsere Aktionär:innen. Diesen Weg wollen wir konsequent fortsetzen." Die Aktionär:innen hatten im Vorfeld der Hauptversammlung insgesamt mehr als 140 Fragen eingereicht, die zum Teil aus mehreren Einzelfragen bestanden. Zusätzlich bestand für die Aktionär:innen die Möglichkeit, während der Aussprache Nachfragen zu stellen. Vorstand und Aufsichtsrat haben alle eingereichten Fragen beantwortet. Zudem war es den Aktionär:innen vor der Hauptversammlung möglich, Stellungnahmen in der Form von Videobotschaften einzureichen. Weitere Informationen zur Hauptversammlung, darunter die Übersicht der Abstimmungsergebnisse, finden Sie unter: https://www.prosiebensat1.com/hauptversammlung#2022 Fotos zum Download steht Ihnen hier zur Verfügung: https://www.prosiebensat1.com/presse/downloads/fotos-events Pressekontakt: Stefanie Rupp-Menedetter Head of Group Communications & Events Tel. +49 [0] 89 95 07-25 98 E-Mail: Stefanie.Rupp@ProSiebenSat1.com Susanne Brieu Head of Corporate Communications Strategy & Finance Tel. +49 [0] 89 95 07-11 37 E-Mail: Susanne.Brieu@ProSiebenSat1.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/21767/5214643 OTS: ProSiebenSat.1 Media SE ISIN: DE0007771172