Vorbörse: Wall Street mit Erleichterungsrally - Dax deutlich höher erwartet

DEUTSCHLAND: - KRÄFTIGE KURSGEWINNE - Die begleitenden Aussagen der US-Notenbank zur Zinserhöhung vom Vorabend dürften die Aktienkurse am Donnerstag kräftig anschieben. Zwar erhöhte die Fed wegen der hohen Inflation den Leitzins wie erwartet um 0,50 Prozentpunkte. Entgegen einigen Befürchtungen am Markt betonte Fed-Chef Jerome Powell aber, dass noch größere Zinsschritte derzeit nicht in Erwägung gezogen würden. Dieser Satz habe viel Angst aus dem Markt genommen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Im späten Handel an der Wall Street sowie am Morgen in Asien wurden die Kurse davon beflügelt. Auch der Dax wird davon angetrieben, wie der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 14 280 Punkte signalisierte. Beim EuroStoxx 50 zeichnet sich ein um 2,3 Prozent höherer Beginn ab.

Neben der hohen Inflation halte die Fed auch fest, dass sich die Wirtschaft langsamer und schwächer entwickelt, merkte Altmann an. Sowohl der Corona-Lockdown in China als auch der Krieg in der Ukraine würden von der Fed explizit als wachstumshemmend genannt. Alles in allem fahre die Fed im Rahmen des Erwartbaren "den mildestmöglichen Kurs".

Neben den geldpolitischen Signalen könnte am Donnerstag auch die weiter laufende Bilanzsaison für positive Impulse sorgen, mit Quartalszahlen von Airbus , Vonovia , Zalando und BMW aus dem Dax sowie von vielen Unternehmen aus dem MDax und SDax .Airbus gewannen auf Tradegate 4,8 Prozent zum Xetra-Schluss. Der Flugzeughersteller habe starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs.

Der Autobauer BMW war im ersten Quartal profitabler als erwartet. Die Papiere verteuerten sich auf Tradegate um 2,1 Prozent zum Xetra-Schluss. Die Titel des Immobilienkonzerns Vonovia legten um 2,4 Prozent zu. Zahlenwerk und Ausblick zeichneten ein gemischtes Bild, seien letztlich aber gut genug für steigende Kurse, sagte ein Händler. Zalando gaben um 0,4 Prozent nach. Die Zeit hoher Wachstumsraten sei für den Online-Modehändler vorbei, merkte ein Händler an.

Lufthansa kamen um 3,1 Prozent voran nach optimistischen Aussagen zur Sommersaison.

USA: - KURSSPRUNG - Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch mit ihren Aussagen zur künftigen Geldpolitik die amerikanischen Aktienmärkte beflügelt. Die Währungshüter hoben wie schon weithin erwartet im Kampf gegen die Inflation den Leitzins deutlich um 0,5 Prozentpunkte an. Entgegen einigen Befürchtungen am Markt betonte Fed-Chef Jerome Powell aber, dass noch größere Zinsschritte um beispielsweise 0,75 Punkte derzeit nicht in Erwägung gezogen würden. Höhere Zinsen steigern tendenziell die Attraktivität von festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen gegenüber Aktien. Der freundlich gestartete Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Ende 2,81 Prozent auf 34 061,06 Punkte.

ASIEN: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend freundlich tendiert. In Japan blieben die Märkte wegen eines Feiertages erneut geschlossen. An der Börse in Hongkong wurde dagegen gehandelt. Dort legte der Leitindex Hang Seng zuletzt um 0,7 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gewann 0,5 Prozent. Die freundliche Stimmung der US-Aktienmärkte sorgte auch in Asien für Rückenwind.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 153,33 -0,16%

DEVISEN: Dollar schwächelt leicht nach Fed-Entscheid

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel über der Marke von 1,06 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0610 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch deutlich tiefer auf 1,0531 Dollar festgesetzt.

Auftrieb erhielt der Euro durch Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve. Zwar hatte die Fed ihren Leitzins am Vorabend zur Bekämpfung der hohen Inflation deutlich um 0,5 Prozentpunkte angehoben und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt. Fed-Chef Jerome Powell erteilte aber der an den Märkten gehandelten Möglichkeit noch stärkerer Schritte um beispielsweise 0,75 Punkte eine Absage. Der Dollar geriet daraufhin unter Druck, andere Währungen profitierten.

Auch am Donnerstag steht die Geldpolitik im Blick. In Großbritannien trifft die Bank of England ihre Zinsentscheidung. Es wird erwartet, dass der Leitzins zum vierten Mal in der Corona-Pandemie angehoben wird. Auch die norwegische Notenbank gibt ihre Zinsentscheidung bekannt. An Konjunkturdaten dürften Auftragsdaten aus der deutschen Industrie und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA Beachtung finden.

Euro/USD 1,0616 -0,06

USD/Yen 129,2920 0,16

Euro/Yen 137,2575 0,08

ROHÖL: Preise steigen vor Opec-Sitzung

Die Ölpreise haben vor der Sitzung des Ölverbunds Opec+ ihre deutlichen Aufschläge vom Vortag leicht ausgeweitet. Am Donnerstagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 110,69 US-Dollar. Das waren 55 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 35 Cent auf 108,16 Dollar.Am Vortag hatten die Ölpreise deutlich zugelegt. Auslöser war die Aussicht auf ein EU-Embargo auf russisches Rohöl. Die EU-Kommission schlägt vor, den Bezug russischen Erdöls als Sanktion wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine innerhalb eines halben Jahres auslaufen zu lassen. Die EU-Länder müssen dem Vorschlag aber noch einstimmig zustimmen, was noch nicht sicher ist.In diesem Umfeld berät die Opec+ über ihre Förderstrategie. Es wird erwartet, dass der von Saudi-Arabien und Russland angeführte Verbund seinen Kurs moderater Produktionssteigerungen fortsetzt. Bislang sind trotz des Ukraine-Kriegs keine größeren Konflikte innerhalb der Opec+ festzustellen.

Brent 110,65 0,51 USD

WTI 108,17 0,36 USD

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Auftragseingang Industrie März

Monatsvergleich -1,1 -2,2

Jahresvergleich -0,7 +2,908.45 Uhr

Frankreich

Industrieproduktion März

Monatsvergleich -0,2 -0,9

Jahresvergleich +1,4 +2,4

GROSSBRITANNIEN

10.30 Uhr

Einkaufsmangerindex S&P Global April (Punkte)

Dienste 58,3 58,3

Gesamt 57,6 57,6

13.00 UhrBank of England Zinsentscheidung 1,00 0,75

USA

4.30 UhrProduktivität ex Agrar, Q1 -5,3 +6,6

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 180 180