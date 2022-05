DGAP-News: Alexanderwerk AG: Veränderung in der Führungsstruktur beim Alexanderwerk

DGAP-News: Alexanderwerk AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Alexanderwerk AG: Veränderung in der Führungsstruktur beim Alexanderwerk



11.05.2022 / 17:48

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News Alexanderwerk AG, Remscheid ISIN DE0005032007 Veränderung in der Führungsstruktur beim Alexanderwerk Remscheid, 11. Mai 2022 - Mit Wirkung zum 6. Mai 2022 hat der Aufsichtsrat Herrn Dr. Thomas Paul zum weiteren Vorstandsmitglied der Alexanderwerk AG berufen. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Transformation von Unternehmen begleitet Herr Dr. Paul als übergeordnetes Organ die strategische Neuausrichtung der Alexanderwerk Gruppe zu einer stärkeren kunden- und marktorientierten Struktur auf der Ebene der operativ tätigen Gesellschaften, die auch die Ausrichtung der AG zur Holding zum Inhalt hat. Vor diesem Hintergrund wurde zugleich beschlossen, Herrn Fatih Yavuz und Herrn Bekim Bunjaku jeweils zu Geschäftsführern der Alexanderwerk GmbH der operativen Haupt-Gesellschaft zu bestellen. Herr Yavuz war von 2011 bis 2021 Geschäftsführer der Alexanderwerk Produktions GmbH. Herr Bunjaku ist seit 2010 im Unternehmen tätig, seit 2019 in leitender Position im Vertrieb der Alexanderwerk GmbH. Der Aufsichtsrat begrüßt diese Konstellation ausdrücklich und zeigt sich sehr optimistisch, mit der veränderten Führungsstruktur die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens der letzten Jahre nicht nur fortsetzen, sondern perspektivisch national und vor allem international weiter ausbauen zu können.





Kontakt:

Silvia Risch

Kippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid,

Phone (0) 2191 795-205, Email: ir@alexanderwerk.com Kontakt:Silvia RischKippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid,Phone (0) 2191 795-205, Email: ir@alexanderwerk.com

11.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de