VISCOM – Mit starkem Auftragseingang ins Jahr

Viscom AG - WKN: 784686 - ISIN: DE0007846867 - Kurs: 10,350 € (XETRA)

Für Fantasie sorgen weiterhin Inspektionssysteme, die bei der Herstellung von Batterien eingesetzt werden können. Hier tut sich für Viscom ein potenziell sehr großer Markt auf, der in den kommenden Jahren stark wachsen sollte. Doch auch das traditionelle Basisgeschäft erholt sich. Von früheren Hochs ist die Aktie weit entfernt. Lohnt sich also wieder ein Blick auf das Papier?

Zahlen solide

Kommen wir erstmal zu den aktuellen Zahlen. Die Umsatzerlöse legten im Q1 um 33 % auf 20,8 Mio. EUR zu. Das EBIT verbesserte sich marginal von -203 TSD EUR auf +180 TSD EUR. Den Löwenanteil der Gewinne macht Viscom traditionell erst später im Jahr, also kein Grund zur Besorgnis. Grund zur Freude hingegen gibt der Auftragseingang. Dieser lag mit 25,5 Mio. EUR auf den höchsten Stand seit Unternehmensgründung! „Dies verschafft uns eine sehr gute Auslastung in der Produktion die kommenden Monate“ so der Vorstand im Quartalsbericht.

Insgesamt blickt man weiter zuversichtlich in das Jahr. Die Nachfrage von Kunden ist auf einem hohen Niveau und die Nachfrage nach der Produktfamilie iX7059 zur automatischen Röntgeninspektion fällt besonders stark aus. Engpässe in den Lieferketten bleiben aber auch bei Viscom eine Herausforderung.

Prognose bestätigt

Für das Gesamtjahr peilt Viscom weiterhin einen Umsatz von 90-95 Mio. EUR an. Das EBIT soll sich in einer Spanne von 4,5-9,5 Mio. EUR bewegen. Die Bewertung erscheint weiter günstig. Die Unternehmensgründer halten rund 60 % der Aktien. Netto ist der Konzern leicht verschuldet, holt aber eben auch den Cashflow meist erst in der zweiten Jahreshälfte rein, wenn die Mehrzahl der Maschinen ausgeliefert wird.

Fazit: Die Aktie erscheint auf aktuellem Niveau aussichtsreich. Günstige Bewertung, Rekorde beim Auftragseingang, da sollte mehr drin sein, wenn die laufenden Krisen in den Hintergrund rücken.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mio. EUR 79,79 92,00 101,00 Ergebnis je Aktie in EUR 0,29 0,44 0,72 Gewinnwachstum 51,72 % 63,64 % KGV 35 23 14 KUV 1,1 1,0 0,9 PEG 0,4 0,2 *e = erwartet Viscom AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Sascha Gebhard, Redakteur)