DGAP-News: Capital Markets Update: GRENKE präsentiert Wachstumsstrategie (deutsch)

Capital Markets Update: GRENKE präsentiert Wachstumsstrategie ^ DGAP-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag Capital Markets Update: GRENKE präsentiert Wachstumsstrategie 13.05.2022 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Capital Markets Update: GRENKE präsentiert Wachstumsstrategie - "The Next Dimension - Small Tickets, Smart Leasing" - Ausbau des internationalen Vertriebs und des Objektportfolios - Fokus auf profitables Wachstum, gestützt durch stärkere Digitalisierung und Kosteneffizienz - CEO Michael Bücker: "GRENKE ist zurück als weltweiter Markführer im Small Ticket Leasing - wir wachsen mit den Anforderungen unserer Kunden und den Megatrends der Wirtschaft" - CFO Dr. Sebastian Hirsch: "Wir haben unsere Resilienz gegenüber Inflation, Pandemie und anderen Krisen unter Beweis gestellt - alle Indikatoren weisen jetzt auf Wachstum" Baden-Baden/Frankfurt, den 13. Mai 2022. Auf ihrem ersten Capital Markets Update erläutert die GRENKE AG heute in Frankfurt Investoren und Kreditgebern ihre Strategie zur Verdoppelung des Neugeschäfts und des Gewinns im Jahr 2024 im Vergleich zum vergangenen Geschäftsjahr ohne Sondereffekte. Konkret strebt GRENKE in 2024 ein Leasingneugeschäft von rund 3,4 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von rund 140 Millionen Euro an. Erreicht werden soll das durch die Stärkung des internationalen Vertriebs in den mehr als 30 Ländern, in denen GRENKE aktiv ist. Darüber hinaus soll das Portfolio an Leasingobjekten erweitert werden. Um trotz des ehrgeizigen Wachstumsziels die traditionell hohe Profitabilität fortzuschreiben, setzt das Unternehmen auf eine noch stärkere Digitalisierung von Prozessen und auf Kosteneffizienz, die sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten bereits bewährt haben. CEO Michael Bücker: "GRENKE ist zurück als weltweiter Markführer im Smart Ticket Leasing - wir wachsen mit den Anforderungen unserer Kunden und den Megatrends der Wirtschaft. Dazu gehören vor allem die Digitalisierung und die Bekämpfung des Klimawandels. Bis rund 25.000 Euro finanzieren wir fast alle Wirtschaftsgüter, die kleine und mittlere Unternehmen brauchen, vom Laptop bis zur Telefonanlage, vom 3D-Drucker, über E-Bikes bis zur medizinischen Ausrüstung. Leasing, gerade auch Small Ticket Leasing, wird zudem wesentlich zur Finanzierung der grünen Transformation beitragen. Dieses wachsende Spektrum bedeutet für uns große Chancen und eine breite Risikostreuung zugleich. Im Durchschnitt liegt der Wert eines Vertrages bei etwa 9.000 Euro - gerade dieses international wachsende kleinteilige Geschäft beherrscht weltweit keiner so gut wie GRENKE. Diesen Vorsprung wollen wir weiter ausbauen. Unter anderem durch die konsequente Digitalisierung unserer internen Prozesse." CFO Dr. Sebastian Hirsch: "Wir haben unsere Resilienz gegenüber Inflation, Pandemie und anderen Krisen unter Beweis gestellt. GRENKE hat die durch Corona verursachte Talsohle durchschritten und mittlerweile registrieren wir in allen Märkten einen Aufschwung. In den Ländern, in denen wir schon lange unterwegs sind und uns starke Marktanteile gesichert haben, liegt unser Fokus auf Effizienz und Konsolidierung. Diese Länder werden den größten Teil der avisierten Neugeschäfts- und Gewinn-Verdoppelung bis 2024 generieren. Dazu zählen vor allem unsere europäischen Kernländer Deutschland, Frankreich, Italien und England. Darüber hinaus sehen wir Potenzial in den Märkten, in die wir erst vor kurzem eingetreten sind, darunter die USA, dem größten Leasingmarkt der Welt. Alle Indikatoren zusammen genommen weisen auf zweistelliges Wachstum des Leasingneugeschäfts und des Gewinns nach Steuern." Unter dem Motto "The Next Dimension - Small Tickets, Smart Leasing" betonen die beiden GRENKE-Vorstände, dass das Unternehmen bei seinem künftigen Wachstumskurs auf eine mehr als 40-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken kann. Seit dem Börsengang im Milleniumjahr 2000 schaffte GRENKE im Durchschnitt Jahr für Jahr ein Wachstum beim Leasingneugeschäft von rund elf Prozent, jedes Jahr rund elf Prozent mehr Leasingneuverträge und vor der Pandemie rund neun Prozent jährliches Gewinnwachstum. Zu einem der wichtigsten Assets des in Baden-Baden ansässigen Leasing-Konzerns zählt das weltweite Netzwerk mit rund 30.000 Fachhändlern, die Leasingverträge von GRENKE an Selbständige und kleine und mittlere Unternehmen vermitteln. Tendenz steigend. Derzeit zählt GRENKE rund 700.000 Kunden. In Kooperation mit der Bundesregierung vergibt die GRENKE BANK Kredite an mittelständische Unternehmen. Bestimmt werden die Zukunftsperspektiven von GRENKE von drei Faktoren: Erstens der einzigartigen Marktposition, zweitens dem nachhaltigen Wachstum des Leasings als alternativem Finanzierungsinstrument und drittens dem Ausbau des globalen Footprints des Small-Ticket-Spezialisten. Weitere Informationen zur Strategie präsentiert das Unternehmen am Capital Markets Update ab 10:30 Uhr (MESZ) in englischer Sprache live auf der Unternehmenswebseite. Eine Teilnahme ist hier möglich: https://slidesync.com/n5kKOjrkxY

Über GRENKE Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. 