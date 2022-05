ANALYSE-FLASH: UBS hebt Sartorius auf 'Buy' und Ziel auf 410 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius nach deutlichen Kursverlusten von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie von 400 auf 410 Euro an. Die Aktienbewertung verkenne das Wachstumspotenzial des Laborzulieferers./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 02:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2022 / 02:17 / GMT

