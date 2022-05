Baerbock will sich nicht in Regierungsbildung in NRW einmischen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will sich in die Regierungsbildung in Nordrhein-Westfalen nicht einmischen. Für solche Fragen seien die Parteivorsitzenden zuständig, sagte Baerbock am Montag in Brüssel. Als Außenministerin habe sie die Aufgabe, sich um die deutsche und europäische Außenpolitik zu kümmern.

Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis gewann die CDU die Landtagswahl am Sonntag mit 35,7 Prozent klar vor der SPD. Die Grünen landeten mit 18,2 Prozent auf Platz drei und dürften damit bei der Regierungsbildung zum entscheidenden Faktor werden. Möglich wären sowohl ein schwarz-grünes Bündnis als auch eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP./ppz/DP/eas