com.on Der Börsenpodcast: Schafft der Dax die Wende? – Telekom, Bayer, Varta und sind die Aktien von Peloton & Palantir aus dem Rennen?

Nach einigen vergeblichen Anläufen hat der Dax endlich wieder eine Woche mit einem Plus abschließen können und konnte sogar wieder mit über 14.000 Punkten ins Wochenende gehen. Haben wir innerhalb eines Bärenmarktes nur eine etwas stärkere Gegenbewegung gesehen oder hat der Dax das Schlimmste hinter sich?

Fallen Angels bleiben fallen Angels?

Palantir und Peloton waren schon vor ihren Quartalszahlen unter Druck. Nach ihren Bilanzen sieht die Lage nicht besser aus. Beide Aktien fallen weiter in den Keller. Sind die Kurse damit am Tiefpunkt angekommen oder kann es noch tiefer gehen?

Eine ähnliche Frage können sich die Anleger auch bei Varta stellen. Der Batterie-Spezialist konnte mit seinen Zahlen auch nicht punkten. Der Start ins erste Quartal war mehr als durchwachsen und ein neuer Kunde für die V4Drive Batterie scheint in weiter Ferne zu sein. Lieber Finger Weg von der Aktie?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Teil 1:

# US-Inflationsdaten lassen Märkte erneut fallen – Haben wir den Peak jetzt gesehen?

# EZB deutet Leitzinserhöhung im Juli an- ist das schon eingepreist?

# Dax: Leitindex schafft mal wieder ein Wochenplus – geht es jetzt wieder aufwärts?

Teil 2:

# Telekom: Was ist die Prognoseerhöhung wert?

# Bayer: Glyphosat einfach ausblenden?

# Allianz: Ist der US-Rechtsstreit im Kurs abgehakt?

# Varta: Kann die Aktie noch tiefer fallen?

# SMA Solar: Haben die Zahlen Fantasie im Kurs gekostet?

Teil 3:

onvista: AMC, Plug Power, Verbio

comdirect: Siltronic, Palantir und Peloton

Stellen Sie den Experten Ihre Fragen: Einfach eine Email an comon@onvista.de schicken.

