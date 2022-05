DEUTSCHE BÖRSE - Warteschleifen unter dem Allzeithoch

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 162,450 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Börse kann sich trotz des bisherigen Scheiterns an der Allzeithochmarke bei 170,15 EUR weiterhin über der oberen Begrenzung eines mittelfristigen Aufwärtstrendkanals behaupten und von dieser Diagonale zuletzt auch wieder in Richtung des Rallyhochs aus dem Januar bei 163,35 EUR klettern.

Nach der verhaltenen Reaktion auf die Zahlen, die am 25. April nachbörslich veröffentlicht wurden, wäre jetzt ein Ausbruch über den nahen Widerstand das bullische Zeichen, dass sich die Anleger doch für die Fortsetzung des Aufwärtstrends entschieden haben. Die Folge wäre ein zweiter Run an das Rekordhoch. Sollte die 170,15-EUR-Marke im zweiten Versuch durchbrochen werden, dürfte die Aktie direkt bis an die altbekannten Kursziele bei 177,00 und 183,00 EUR steigen.

In der aktuellen Situation wäre dagegen weiterhin erst ein Bruch der diagonalen Unterstützung bei aktuell rund 158,60 EUR bärisch zu werten und hätte eine Korrekturausweitung bis 152,40 EUR zur Folge.

Charttechnisches Fazit: Mit einem Anstieg über die 163,35-EUR-Marke kann die Aktie der Deutschen Börse die Weichen für den nächsten Ausbruchsversuch über das Allzeithoch bei 170,15 EUR stellen. Darüber läge das nächste Ziel bei 177,00 EUR.

Deutsche Börse AG (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)