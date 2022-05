Uniper SE: Ad-hoc Nachricht: Veränderung des S&P Ratings ^ DGAP-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Rating Uniper SE: Ad-hoc Nachricht: Veränderung des S&P Ratings 16.05.2022 / 19:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- S&P Global Ratings hat heute einen Bericht über die Uniper SE veröffentlicht, in dem das langfristige Kreditrating des Unternehmens um eine Stufe von BBB auf BBB- herabgestuft wurde. Der Ausblick für das Rating ist negativ. Diese Entscheidung löst den "CreditWatch negativ" auf, mit dem S&P Unipers Rating am 14. März 2022 versehen hatte. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter Kapitalstruktur und Ratings. Kontakt: Mitteilende Person: Dr. Sascha Fehlemann SVP Corporate Legal Affairs Kontakt für Investoren und Analysten: Stefan Jost Executive Vice President Group Finance & Investor Relations Uniper SE Holzstraße 6 40221 Düsseldorf Telefon +49 211 4579 8200 Telefax +49 211 4579 2022 E-Mail ir@uniper.energy Pressekontakt: Georg Oppermann Senior Vice President External Communication & Sustainability Communication Uniper SE Holzstraße 6 40221 Düsseldorf Telefon +49 211 4579 5532 Mobil +49 178 439 48 47 E-Mail press@uniper.energy --------------------------------------------------------------------------- 16.05.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Uniper SE Holzstraße 6 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 73275 0 Fax: +49 211 4579 2022 E-Mail: info@uniper.energy Internet: www.uniper.energy ISIN: DE000UNSE018, DE000UNSE1V6 WKN: UNSE01, UNSE1V Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1353747 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1353747 16.05.2022 CET/CEST °