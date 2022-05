DGAP-News: pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG startet mit Rückenwind ins Geschäftsjahr 2022

DGAP-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG startet mit Rückenwind ins Geschäftsjahr 2022



16.05.2022 / 07:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



pferdewetten.de AG startet mit Rückenwind ins Geschäftsjahr 2022



Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777 und DE000A3MQC05) startete stark in das Auftaktquartal 2022 und konnte ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 730 T€ (zum Vergleich: 803 T€ im Q1 2021) erzielen. Hierfür verantwortlich ist ein wiederholt starkes Ergebnis im Segment Pferdewette, während das Konzernergebnis im Segment Sportwette im ersten Quartal 2022 mit minus 1.179 T€ belastet wurde (Vorjahr minus 1.011 T€). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,07 € (Q1 2021: 0,18 €). Der Brutto-Gaming-Ertrag (Gross Gaming Revenue; GGR), also die Wetteinsätze abzüglich der Wettgewinne der Kunden plus die erhaltenen Provisionserlöse, sanken um 11 % von 10.670 T€ (Q1 2021) auf 9.500 T€ im ersten Quartal 2022, was im Wesentlichen mit einem gezielteren Einsatz von Bonuszahlungen im Bereich der Kundenpflege zu begründen ist. Das pferdewetten.de-Konzern-Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem Bilanzstichtag vom 31.12.2021 von 16.372 T€ auf 21.767 T€ zum 31.03.2022. Die Bilanzsumme ist mit 38.001 T€ gegenüber dem 31.12.2021 (34.234 T€) um 11% gestiegen. Die Eigenkapitalquote stieg damit auf sehr solide 57 Prozent. Die deutlichen Erhöhungen resultieren hauptsächlich aus der erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung vom Anfang des Jahres 2022. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt per 31.03.2022 14.587 T€ und liegt damit über dem des Bilanzstichtags vom 31.12.2021 (13.801 T€). Zusätzlich hält die Gesellschaft börsennotierte Wertpapiere in Höhe von 485 T€ (31.12.2021: 2.983 T€) und hat Sicherheitsleistungen bei deutschen Behörden in Höhe von 5.400 T€ (31.12.2021: 400 T€) hinterlegt. Von den Bankguthaben werden 12.292 T€ an Kundengeldern (31.12.2021: 13.774 T€) treuhändisch gehalten.



Das Segment Pferdewette zeigte sich im ersten Quartal sehr stark und lieferte mit einem EBIT von T€ 1.909 das zweitbeste Quartalsergebnis der Unternehmensgeschichte. Gleichzeitig liegt der Fokus der Pferdewette in der Entwicklung neuer Produkte, die voraussichtlich ab Ende des dritten Quartals die hohe Nachfrage bedienen und somit das Wachstum vor allem im Dienstleistungsbereich ankurbeln werden. Dabei spielen sowohl der deutsche Heimatmarkt als auch geplante internationale Kooperationen eine tragende Rolle. Das Segment Sportwette war im Wesentlichen geprägt durch die Vorbereitungen und erheblichen Investitionen für den Aufbau und Start des Retail-Geschäftes, welches mit einem Plattformwechsel auch des Online-Produktes Anfang Juni 2022 einhergehen wird. „Die Pferdewette hat ein sehr starkes erstes Quartal geliefert und bleibt damit ertragsseitig das Rückgrat unserer Gesellschaft. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Pferdewetten-Produkten sehr hoch, was mich für das weitere Wachstum des Segmentes zuversichtlich stimmt. Das spannendste Projekt unserer Unternehmensgeschichte steht uns nun aber mit dem Launch des Sportwetten Retail-Produktes unmittelbar bevor. Die Vermarktung unserer neuen Shop-Software lief bislang mehr als zufriedenstellend, die Auftragsbücher sind voll. Nun gilt es für uns ab Juni 2022, die Produkte sprichwörtlich ‚auf die Straße‘ zu bringen. Die Arbeiten zur Eröffnung der ersten Ladengeschäfte laufen auf Hochtouren“, sagt Vorstand Pierre Hofer. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Konfliktes wurden im Prognosebericht des Geschäftsbericht 2021 bereits dargestellt. Der Vorstand bestätigt diese Prognose und geht weiterhin von einem Konzern-EBIT in Höhe von -2,5 Mio. € bis -3,5 Mio. € für 2022 aus. Kennzahlen > 01.01. 01.01. 01.01. - 31.03.2022 - 31.03.2021 - 31.03.2020 Brutto Wett- und T€ 9.500 T€ 10.670 T€ 9.488 Gamingerträge EBITDA T€ 888 T€ 950 T€ 336 EBIT T€ 730 T€ 803 T€ 193 Ergebnis nach Steuern T€ 293 T€ 792 T€ 174 Ergebnis je Aktie € 0,07 € 0,18 € 0,04 Gezeichnetes Kapital T€ 4.780 T€ 4.438 T€ 4.324 31.03.2022 31.12.2021 31.12.2020 Eigenkapital T€ 21.767 T€ 16.372 T€ 17.498 Eigenkapitalquote 57% 48% 56% Bilanzsumme T€ 38.001 T€ 34.234 T€ 31.479 Liquide Mittel T€ 14.587 T€ 13.801 T€ 12.476 Prüfungshinweis

Die Daten dieser Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres 2022 wurden nicht (nach §317 HGB) geprüft oder einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen. Düsseldorf, den 16.05.2022 Pierre Hofer

Vorstand pferdewetten.de AG

Kaistraße 4

D-40221 Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

Telefax: +49 (0) 211 781 782 99

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag

16.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de