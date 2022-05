DGAP-Adhoc: ADLER Real Estate AG: KPMG nicht Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 (deutsch)

ADLER Real Estate AG: KPMG nicht Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 ^ DGAP-Ad-hoc: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresbericht ADLER Real Estate AG: KPMG nicht Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 17.05.2022 / 14:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Mitteilung nach Artikel 17 Abs. 1 der Marktmissbrauchs-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 596/2014) -------------------------------------------------------------------------------- KPMG nicht Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 Berlin, 17. Mai 2022: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ("KPMG") der Gesellschaft heute mitgeteilt hat, dass KPMG nicht als Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 zur Verfügung steht. Die Gesellschaft wird ein Auswahlverfahren zur Bestellung eines neuen Abschlussprüfers für die Gesellschaft in die Wege leiten. Berlin, 17. Mai 2022 ADLER Real Estate Aktiengesellschaft Der Vorstand --------------------------------------------------------------------------- 17.05.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: ADLER Real Estate AG Am Karlsbad 11 10785 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 39 80 18 10 Fax: +49 30 39 80 18 199 E-Mail: info@adler-ag.com Internet: www.adler-ag.com ISIN: DE0005008007, XS1211417362 DE000A1R1A42 DE000A11QF02 WKN: 500800, A14J3Z A1R1A4 A11QF0 Indizes: GPR General Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1354713 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1354713 17.05.2022 CET/CEST °