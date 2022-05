DGAP-News: Adler Group S.A.: Stellungnahme zur Verlustanzeige der Consus Real Estate AG nach § 92 Abs. 1 AktG (deutsch)

Adler Group S.A.: Stellungnahme zur Verlustanzeige der Consus Real Estate AG nach § 92 Abs. 1 AktG

DGAP-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges Adler Group S.A.: Stellungnahme zur Verlustanzeige der Consus Real Estate AG nach § 92 Abs. 1 AktG 17.05.2022 / 07:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Adler Group S.A.: Stellungnahme zur Verlustanzeige der Consus Real Estate AG nach § 92 Abs. 1 AktG Luxemburg, 17. Mai 2022 - In Folge der Wertberichtigung des aus dem Erwerb der Consus Real Estate AG ("Consus") resultierten Goodwills im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021 der Adler Group S.A. ("Adler") wird auch Consus überwiegend wahrscheinlich Abschreibungen auf Beteiligungen und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen aufgrund gestiegener Baukosten und einer deutlichen Reduzierung des erwarteten Projektentwicklungsvolumen vornehmen müssen. Dies hat zu einer Verlustanzeige von Consus nach § 92 Abs. 1 AktG geführt, da sich das bilanzielle Eigenkapital (HGB) der Gesellschaft auf weniger als die Hälfte des Grundkapitals beläuft. Adler ist sich ihrer Verantwortung als Mehrheitsaktionärin von Consus - mit einem Anteil von mehr als 90% - bewusst und wird im Interesse aller Stakeholder von Adler und Consus auf die Stärkung und Fortführung von Consus hinwirken. Vor diesem Hintergrund ist Adler grundsätzlich bereit, Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals von Consus zu unterstützen.